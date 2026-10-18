Coup dur pour Al-Nassr avec la blessure de sa star

Al-Nassr a subi un nouveau coup dur avant la reprise du championnat de Roshn League, après que les examens médicaux ont révélé que Nader Al-Sharari, défenseur de l'équipe première, souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, une blessure qui l'éloignera des entraînements collectifs pour une durée comprise entre deux et trois semaines et menace sa participation à plusieurs rencontres nationales et continentales à venir.

Le journal saoudien Al-Riyadiah a indiqué que Al-Sharari a passé une radiographie samedi, après avoir ressenti des douleurs lors d'une séance de soins, dont il a informé le médecin du club. Ce dernier a demandé des examens afin de déterminer la nature de la blessure, avant que les résultats ne confirment la présence d'une déchirure aux ischio-jambiers.

Le défenseur devrait manquer au moins quatre matches en championnat saoudien, face à Neom, Al-Faisaly, Al-Kholood et Al-Hazem, en plus des deux rencontres contre Al-Wasl et les Ouzbeks du Pakhtakor en Ligue des champions d'Asie Elite. Son retour sera fixé en fonction de sa réaction au traitement, de sa rééducation et du recouvrement de sa pleine condition physique.

La blessure de Al-Sharari survient à un moment important pour Al-Nassr, qui se prépare à affronter Neom mardi prochain, au stade Al-Awwal Park de Riyad, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn League saoudienne, dans l'attente de savoir si le Français Mohamed Simakan, défenseur de l'équipe, pourra être rétabli à temps pour la rencontre.

Prochains matchs ALN Super Coupe 12:00 ALK





Discutez des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora



