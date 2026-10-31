Coup dur pour Al-Ittihad : les matchs que Richard Ríos va manquer sont connus

Des rapports de presse ont révélé les matches que manquera le Colombien Richard Ríos, milieu de terrain d'Al-Ittihad, après la blessure qu'il a subie lors du match contre Abha en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad a fait match nul 1-1 face à son hôte Abha, lors de la rencontre qui les a opposés hier vendredi, au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz, lors de la douzième journée de la Roshn League.

La rencontre a vu Richard Ríos se blesser à l'articulation du pied gauche, ce qui a provoqué sa sortie du terrain après seulement 8 minutes de jeu, dans un climat de craintes que la blessure soit grave et entraîne une longue absence.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le milieu de terrain colombien manquera deux matches avec Al-Ittihad dans un premier temps, en attendant de connaître précisément la nature de la blessure qu'il a subie.

Al-Ittihad accueillera son homologue émirati Al-Aïn après-demain lundi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, avant de recevoir Neom vendredi, lors de la treizième journée de la Roshn League.

Les autres matches que Ríos pourrait manquer seront déterminés après les résultats des examens médicaux auxquels il s'est soumis dès son retour à Djeddah, hier vendredi, à l'issue du match contre Abha.

Il est à rappeler que Ríos a rejoint Al-Ittihad lors du dernier mercato estival, en provenance du Benfica portugais, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Il a disputé 9 matches avec le club, au cours desquels il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.