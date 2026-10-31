Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traduit par

Coup dur pour Al-Ittihad : les matchs que Richard Ríos va manquer sont connus

R. Rios
Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al-Ain
Al-Ain
AFC Champions League Elite
Colombie
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Quand le joueur colombien fera-t-il son retour ?

Des rapports de presse ont révélé les matches que manquera le Colombien Richard Ríos, milieu de terrain d'Al-Ittihad, après la blessure qu'il a subie lors du match contre Abha en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad a fait match nul 1-1 face à son hôte Abha, lors de la rencontre qui les a opposés hier vendredi, au stade de la cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz, lors de la douzième journée de la Roshn League.

La rencontre a vu Richard Ríos se blesser à l'articulation du pied gauche, ce qui a provoqué sa sortie du terrain après seulement 8 minutes de jeu, dans un climat de craintes que la blessure soit grave et entraîne une longue absence.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le milieu de terrain colombien manquera deux matches avec Al-Ittihad dans un premier temps, en attendant de connaître précisément la nature de la blessure qu'il a subie.

Prochains matchs
ITT

ITT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALA

ALA

ITT

ITT

Saudi Pro League

06 nov. 2026

NEO

NEO

Al-Ittihad accueillera son homologue émirati Al-Aïn après-demain lundi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, avant de recevoir Neom vendredi, lors de la treizième journée de la Roshn League.

Les autres matches que Ríos pourrait manquer seront déterminés après les résultats des examens médicaux auxquels il s'est soumis dès son retour à Djeddah, hier vendredi, à l'issue du match contre Abha.

Il est à rappeler que Ríos a rejoint Al-Ittihad lors du dernier mercato estival, en provenance du Benfica portugais, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Il a disputé 9 matches avec le club, au cours desquels il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google