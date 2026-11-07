Al-Ahli d'Arabie saoudite a encaissé un nouveau coup qui pourrait accentuer les soucis de son entraîneur Marino Pušić durant la période à venir, après que les examens médicaux ont révélé les détails de la blessure de l'Arménien Edouard Spertsyan, contractée lors de la confrontation face à Al-Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie d'élite, qui l'a contraint à quitter la pelouse et à ne pas terminer la rencontre.

Cette blessure a provoqué un climat d'inquiétude au sein d'Al-Ahli, d'autant plus que les estimations divergent quant à la durée d'absence du joueur. Certaines prévisions évoquent une indisponibilité pouvant atteindre quatre semaines, tandis que d'autres espoirs laissent entrevoir la possibilité de le remettre sur pied dans un délai compris entre 10 jours et deux semaines, en profitant de la trêve internationale de ce mois de novembre.

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Al-Ahli a annoncé l'existence d'une coordination entre le staff médical du club et celui de la sélection arménienne, afin de déterminer le programme thérapeutique et de rééducation adapté à l'état du joueur, ce qui signifie son absence du prochain rassemblement de l'équipe nationale de son pays, en attendant que sa situation médicale se précise davantage.

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La gravité de cette blessure réside dans son timing, car Al-Ahli s'apprête à affronter un calendrier chargé de rencontres nationales et continentales, et Pušić pourrait se retrouver contraint de revoir ses plans offensifs si l'absence de Spertsyan s'étend à un mois entier.

Selon la durée d'absence prévue, des doutes planent sur la capacité du joueur à être présent pour la confrontation face à Al-Faisaly en Roshn League le 20 novembre, puis pour le match contre Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions d'Asie d'élite le 23 du même mois.

Mais la rencontre la plus préoccupante au sein d'Al-Ahli demeure le derby de Djeddah face à Al-Ittihad, prévu le 26 novembre, car l'équipe pourrait perdre l'un de ses éléments offensifs les plus en vue lors d'un test important, avant le match contre Al-Ula le 1er décembre dans le cadre de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Spertsyan représente l'une des options importantes dans les plans de Pušić, grâce à ses qualités dans la création du jeu, ses déplacements entre les lignes et sa contribution à la construction des attaques. C'est pourquoi son absence éventuelle placera l'entraîneur face au défi de compenser son impact offensif, surtout avec l'enchaînement des échéances qui attendent Al-Ahli durant la période à venir.