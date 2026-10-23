Le FC Barcelone Atlètic a encaissé un nouveau coup dur avec l'absence confirmée de son gardien de but Eder Aller pour une durée de près de 4 mois, après son opération de la hanche droite, selon ce qu'a annoncé le club catalan ce vendredi, une perte lourde de conséquences pour la formation dirigée par Juliano Belletti.

Le FC Barcelone a précisé, dans un communiqué officiel, que le jeune gardien a subi une intervention chirurgicale par arthroscopie afin de soigner une blessure au cartilage et au labrum de l'articulation de la hanche droite, réalisée par les docteurs Fabián Oraza et Marc Aguilar des services médicaux du club, au sein de l'hôpital de Barcelone.

Le communiqué du club indique : « Le joueur du FC Barcelone Atlètic, Eder Aller, a subi ce vendredi matin une intervention par arthroscopie à la hanche droite pour soigner une blessure au cartilage et au labrum. L'opération a été réalisée par les docteurs Fabián Oraza et Marc Aguilar, des services médicaux du club, à l'hôpital de Barcelone. La durée de la convalescence est estimée à environ quatre mois. »

Une absence prolongée et des problèmes de santé depuis fin août

Aller a souffert de problèmes physiques au cours des dernières semaines, qui l'ont écarté de toute participation avec l'équipe première, le FC Barcelone Atlètic et les équipes de jeunes depuis la fin du mois d'août dernier.

Le gardien figurait dans la liste de Hansi Flick lors des 3 premières rencontres de la Liga face à Elche, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, et il était également présent avec Belletti lors du match d'ouverture du FC Barcelone Atlètic face à Nàxara.

Aller a été titulaire face au Feyenoord en Ligue de la jeunesse de l'UEFA le 10 septembre, mais il a quitté la pelouse à la mi-temps, remplacé par Gerard Sala, avant que ses soucis de santé ne persistent et que la décision de l'opérer ne soit prise.

La longue absence du gardien représente un défi supplémentaire pour le FC Barcelone Atlètic, d'autant plus qu'Aller est considéré comme l'un des noms prometteurs au poste de gardien au sein du club, et qu'on attendait de lui qu'il poursuive sa progression au cours de la saison actuelle.