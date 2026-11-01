Al-Ittihad a reçu un nouveau coup dur après l'annonce de la nature de la blessure de son joueur colombien Richard Ríos, victime d'une blessure aux ligaments de la cheville, faisant croître les inquiétudes quant à la durée de son absence des terrains, notamment alors que le club est engagé dans plusieurs échéances importantes au cours de la période à venir.

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Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que les examens médicaux auxquels Ríos s'est soumis ont révélé une blessure au ligament péronier de la cheville, le joueur suivant un traitement et une rééducation conformément au programme médical établi, sans que le communiqué ne précise le degré de la blessure ni la durée prévue de son indisponibilité.

La durée d'absence du milieu de terrain colombien dépend de la gravité de la blessure, car le temps de récupération d'une blessure de premier degré au ligament péronier varie généralement entre deux et trois semaines, tandis qu'il peut s'étendre, dans les blessures de deuxième degré, de six à huit semaines, selon l'ampleur des dommages et la réaction du joueur au traitement.

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Par conséquent, la détermination de la date du retour de Ríos aux entraînements collectifs reste tributaire des résultats des examens et de l'évaluation médicale de son état, d'autant qu'Al-Ittihad n'a pas révélé jusqu'à présent si la blessure est de premier ou de deuxième degré, ce qui rend prématuré tout propos sur la durée définitive de son absence.

La blessure de Ríos intervient à un moment difficile pour Al-Ittihad, après que l'équipe a perdu l'un de ses éléments au milieu de terrain, le staff technique étant désormais appelé à réorganiser ses options et à compenser son absence lors des prochains matchs, en tenant compte de la nature des rencontres et de la densité du calendrier des compétitions.

Les supporters d'Al-Amid guettent l'évolution de l'état du joueur durant la période de rééducation, dans l'espoir que la blessure soit limitée et que la durée de son absence ne s'allonge pas, en attendant une mise à jour officielle du club précisant le degré de la blessure et la durée prévue du retour de Ríos sur les terrains.