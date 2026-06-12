L'équipe nationale du Ghana subit un coup dur avant même le coup d'envoi de sa Coupe du monde 2026 : la participation de sa star Thomas Partey au premier match contre le Panama est désormais exclue.

Selon le journal « The Athletic », le gouvernement canadien lui a refusé un visa d’entrée en raison d’accusations de viol portées contre lui à Londres.

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Le milieu de terrain, passé par Arsenal et l’Atlético de Madrid, manquera ainsi le match d’ouverture des Black Stars face au Panama, programmé jeudi matin (heure de Greenwich) à Toronto.

Malgré cette absence, le milieu de terrain de 32 ans pourra toutefois rejoindre les Black Stars pour les rencontres suivantes, programmées sur le sol américain.

Sa convocation pour le Mondial avait provoqué une vive polémique, sept accusations de viol et une d’agression sexuelle ayant été formulées à son encontre à Londres entre 2020 et 2022.

Barti nie l’ensemble de ces accusations. Son procès est fixé à novembre prochain, mais il pourrait être reporté à 2027.

Le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, a défendu le choix de convoquer Barty malgré la gravité des accusations, en affirmant : « La réponse est simple et claire. À ma connaissance, en Angleterre, au Portugal et partout ailleurs, nous vivons dans un monde où, tant que le tribunal n’a pas rendu son verdict, la présomption d’innocence s’applique à l’accusé dans toutes les affaires portées devant les tribunaux. »

Le Ghana figure dans le groupe 12 de la Coupe du monde 2026, en compagnie du Panama, de la Croatie et de l’Angleterre.



