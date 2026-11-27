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Tottenham Hotspur encaisse un nouveau coup dur avant d'aborder la période la plus difficile de la saison. Son attaquant brésilien Savio manquera le calendrier chargé de Premier League pendant les fêtes de Noël, en raison d'une rechute de sa blessure aux ischio-jambiers.

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La nouvelle, annoncée ce vendredi par l'entraîneur Roberto De Zerbi, a fait l'effet d'une bombe chez les supporters des Spurs, qui attendaient avec impatience le retour du jeune joueur après une longue absence de six semaines entières.

Savio avait disputé son premier match officiel avec l'équipe depuis six semaines lors de la victoire 2-0 à domicile face à Ipswich Town le week-end dernier. Entré en jeu à la 64e minute, il avait été chaleureusement accueilli par le public, qui voyait dans son retour un renfort de poids pour l'équipe.

Mais la joie a été de courte durée. Le Brésilien a dû quitter la pelouse à seulement deux minutes de la fin de la rencontre, après avoir ressenti de vives douleurs à l'endroit même de sa précédente blessure, semant l'inquiétude au sein des staffs technique et médical du club.

Lors de la conférence de presse d'avant-match tenue avant la rencontre de dimanche face à Sunderland, De Zerbi a confirmé qu'il s'agissait d'une rechute d'une ancienne blessure aux ischio-jambiers. Savio manquera donc l'intégralité de la période des fêtes, au cours de laquelle Tottenham dispute un grand nombre de matchs décisifs.

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« C'est une situation difficile à accepter. C'est un bon joueur, et il souffre de ces nouvelles blessures, mais cela fait partie du football », a déclaré le technicien italien, la voix empreinte de tristesse.

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De Zerbi a ajouté que, malgré la difficulté de la situation, le club resterait aux côtés du joueur pendant sa période de soins et lui apporterait tout le soutien nécessaire pour revenir plus fort qu'avant.

L'entraîneur s'est refusé à fixer une durée précise pour le rétablissement du joueur de 22 ans, indiquant qu'elle pourrait aller de 50 à 80 jours. Une longue période qui privera l'équipe de ses services à un moment très important de la saison.

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De Zerbi a toutefois tenu à se montrer optimiste, assurant que Savio serait un élément essentiel dans la dernière ligne droite de la saison, une fois revenu en pleine possession de ses moyens physiques.

« Nous savons que son absence va peser, mais nous avons confiance en sa capacité à revenir en force. C'est un joueur talentueux, il a une grande mentalité et il va travailler dur pour revenir à son meilleur niveau », a-t-il affirmé.

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Cette absence place De Zerbi face à un défi de taille : il devra trouver des solutions offensives capables de compenser la vitesse et la technique de Savio dans le dernier tiers du terrain, surtout avec l'enchaînement des matchs en Premier League.

Cette blessure soulève également des questions sur la condition physique du joueur, après des blessures à répétition aux ischio-jambiers en peu de temps, ce qui pourrait pousser le staff médical à revoir son programme de rééducation.

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Au bout du compte, les supporters de Tottenham devront patienter longtemps avant de revoir Savio sous le maillot de l'équipe. Reste l'espoir que ce prochain retour soit le bon, et que le Brésilien revienne pour mener l'équipe dans le sprint final de la saison.