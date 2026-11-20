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Choc au Bayern Munich ! Le meilleur joueur du monde Harry Kane et la superstar Michael Olise se sont blessés face au 1. FC Cologne et n'ont pas pu continuer.

Après un bon quart d'heure de jeu, le capitaine de l'équipe d'Angleterre est d'abord resté au sol à la suite d'un duel avec Joël Schmied. Le joueur de Cologne l'avait touché à la cheville par derrière dans sa propre surface de réparation, tout en jouant également le ballon.

Kane a tenté de poursuivre en boitant pendant quelques minutes, mais il a finalement dû quitter le terrain. Tom Bischof est entré à sa place.

Au cours de la première période, Olise s'est lui aussi blessé sur un ballon disputé avec le défenseur de Cologne Tom Krauß. L'international français a pu terminer la première mi-temps, mais il est resté aux vestiaires après la pause. Le jeune Tim Binder l'a remplacé.

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Kane et Olise blessés : quel est le diagnostic exact ?

Après Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz et Alphonso Davies, Kane et Olise sont donc les prochains joueurs offensifs indisponibles pour le Bayern Munich en raison d'une blessure. Aucun diagnostic précis n'était connu dans un premier temps, mais Olise a quitté le stade avec des béquilles alors que le match était encore en cours.

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Jamal Musiala a retrouvé le groupe après s'être remis de sa blessure, mais, comme l'a confirmé l'entraîneur Vincent Kompany avant le coup d'envoi, le joueur de 23 ans ne pouvait encore prétendre qu'à une courte entrée en jeu de 20 minutes.