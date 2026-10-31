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Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Coup de tonnerre : Al-Ittihad dévoile les détails de la blessure de Rios

R. Rios
Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Colombie
Arabie saoudite

Coup dur

Le club d'Al-Ittihad a annoncé les détails de la blessure contractée par le milieu de terrain colombien Richard Rios lors de la rencontre face à Abha, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League (Roshn), l'examen médical ayant révélé la nature de la blessure qui l'a contraint à quitter prématurément le terrain et a suscité l'inquiétude au sein des rangs du Doyen.

Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que les examens et l'IRM auxquels le joueur a été soumis ont mis en évidence une grave entorse de la cheville gauche, accompagnée d'une atteinte du ligament péronier, ce qui nécessite qu'il suive un programme de soins et de rééducation au cours de la période à venir.

À lire également : Vidéo : un doublé fait chuter Al-Fateh et replace Al-Hilal en tête de la Roshn League

Rios s'était blessé dans les premières minutes du match face à Abha, à la suite d'un contact avec Alimami Gory, et n'a pas pu poursuivre la rencontre, quittant la pelouse en proie à la douleur, sous le regard manifestement inquiet de ses coéquipiers et du staff technique dirigé par Jens Wiesing.

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Les premières prévisions font état d'une absence du milieu colombien lors des deux prochaines rencontres d'Al-Ittihad, face à Al-Ain (Émirats arabes unis) en Ligue des champions d'Asie Élite et face à Neom en Roshn League, la durée totale de son indisponibilité devant être déterminée en fonction de sa réponse aux soins et à la rééducation, sans qu'une date définitive de son retour n'ait été annoncée pour le moment.

En l'absence de Rios, le staff technique d'Al-Ittihad a décidé de faire appel au Sénégalais Dion Lopy pour le remplacer dans l'entrejeu lors de la prochaine rencontre asiatique, dans une tentative de préserver l'équilibre de l'équipe et de gérer la perte de l'un de ses éléments importants à ce poste.

Cette blessure survient à un moment difficile pour le Doyen, qui se prépare à disputer une série de rencontres nationales et continentales, le staff technique étant désormais appelé à trouver les solutions adéquates pour pallier l'absence de Rios, tandis que le club attend l'évolution de son état au cours du programme de soins avant de fixer la date de son retour aux entraînements et aux matchs.

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