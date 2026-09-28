L'aventure de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid est-elle terminée avant même d'avoir commencé ? Un rapport anglais surprenant ouvre la porte à un retour retentissant du latéral anglais en Premier League, quelques mois seulement après son départ de Liverpool.

Le site britannique « TeamTalk » a révélé que plusieurs grands clubs surveillent la situation de Trent Alexander-Arnold, âgé de 27 ans, en vue de passer à l'action pour le recruter lors du prochain mercato hivernal de janvier.

Trent avait rejoint le Real Madrid l'été dernier en provenance de Liverpool, dans le cadre d'un transfert majeur, afin de succéder à Dani Carvajal.

Le joueur anglais a débuté en tant que titulaire sous la direction de Xabi Alonso, et a continué à figurer dans le onze avec Arbeloa, mais il n'a en réalité pas atteint le niveau espéré au sein du Santiago Bernabéu.

Mourinho écarte Trent

La situation s'est encore compliquée avec l'arrivée de José Mourinho à la tête du staff technique. Après que le Real Madrid a recruté le Néerlandais Denzel Dumfries, en apparence pour être la doublure de Trent, la tendance s'est totalement inversée : Dumfries est devenu l'option principale, devançant l'Anglais, qui a été contraint de jouer même au poste de milieu de terrain en quête de temps de jeu.

Dans ce contexte de mise à l'écart, « TeamTalk » a lâché une surprise de taille, affirmant que trois géants de la Premier League songent sérieusement à ramener Trent en Angleterre.

Le site a précisé que Liverpool, son ancien club, aux côtés d'Arsenal et de Chelsea, placent le joueur du Real Madrid comme une cible potentielle pour renforcer leurs rangs en janvier prochain.

Et cela ne s'est pas arrêté à un simple intérêt : le média a affirmé qu'il y avait déjà eu des contacts préliminaires entre ces clubs et l'entourage du joueur afin de sonder la possibilité de son retour.

Malgré toutes ces spéculations, le même rapport indique que le latéral anglais n'envisage pas actuellement de quitter le Real Madrid, où il est lié par un contrat de longue durée avec le club merengue s'étendant jusqu'en 2031, et espère renverser la situation et convaincre Mourinho de ses qualités au cours des prochains mois.



