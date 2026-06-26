Coup de théâtre : l’Al-Ahli saoudien surprend Riyad Mahrez avec une décision inattendue

La direction d’Al-Ahli a entamé dès les premières semaines de l’intersaison un travail de réévaluation approfondie de son effectif, afin d’opérer les ajustements nécessaires lors du mercato estival en cours.

L’Ivoirien Franck Kessié a déjà fait savoir qu’il ne prolongera pas son contrat avec « Al-Raqi », et des sources indiquent qu’il pourrait bientôt s’engager dans un nouveau challenge hors du championnat Roshen. En conséquence, la direction a ouvert le dossier des joueurs étrangers et étudie attentivement leur avenir.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », l’Algérien Riyad Mahrez fait désormais partie des joueurs les plus susceptibles de quitter l’Al-Ahli durant ce mercato, dans le cadre d’un plan de restructuration de l’effectif.

Le journal ajoute que la direction de l’Al-Ahli envisage d’autres changements dans son effectif étranger afin d’attirer des renforts correspondant aux attentes du staff technique avant le coup d’envoi du prochain exercice.

Lire aussi : Officiel – Hamdallah entame sa cinquième saison en Ligue Roshen

Le journal n’a pas révélé la destination potentielle de la star algérienne, et aucun commentaire officiel n’a été émis par la direction de l’Al-Ahly ni par le joueur au sujet de ces rumeurs.

La direction devrait se prononcer sur les départs dans les prochaines semaines afin de bâtir un effectif capable de répondre aux attentes des supporters après une saison en deçà des objectifs.

Mahrez figure parmi les stars les plus influentes de l’Al-Ahly depuis son arrivée, ayant joué un rôle clé dans les deux derniers sacres en Ligue des champions d’Asie.