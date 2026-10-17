Al-Nassr a reçu un nouveau coup dur avant la rencontre attendue face à Neom, mardi prochain, dans le cadre de la dixième journée du championnat Roshn, après qu'il a été confirmé que le duo Kingsley Coman et Abdulrahman Ghareeb avait besoin d'une période de soins et de rééducation d'environ une semaine, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah », ce qui renforce les probabilités de leur absence lors du prochain match.

Ces développements interviennent à un moment où Al-Nassr cherche à poursuivre ses bons résultats dans les compétitions nationales, d'autant que le staff technique dirigé par l'Australien Ange Postecoglou a besoin du plus grand nombre possible d'options offensives, dans un contexte de calendrier chargé et de multiplication des échéances durant la période actuelle.

Coman a été victime d'une légère déchirure de l'ischio-jambier lors de la rencontre face aux Ouzbeks du Neftchi Fergana, dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie Élite, un match au cours duquel il a dû quitter la pelouse prématurément, après avoir été remplacé à la 13e minute en raison de sa blessure.

L'ailier français a entamé son programme de soins et de rééducation le lendemain du match, remporté par Al-Nassr sur le score de 3-1, et le joueur doit encore achever les différentes étapes de son traitement avant de retrouver les entraînements collectifs, dans l'attente de connaître la date de son retour à la compétition et de sa réintégration au groupe.

Prochains matchs ALN Saudi Pro League 14:00 NEO

Lire aussi : Hamam Al-Hamami, un talent saoudien qui va embraser les plus grands !

En parallèle, Abdulrahman Ghareeb poursuit son programme de soins et de rééducation afin de se remettre d'une blessure aux ligaments de l'articulation du pied, lui qui n'a pas joué avec Al-Nassr depuis le début de la saison en cours.

Le joueur espère mener à bien les étapes de sa convalescence afin de pouvoir retrouver les entraînements et se battre pour une place parmi les options du staff technique.

Ces deux blessures placent Postecoglou devant un défi supplémentaire avant la rencontre face à Neom, avec l'absence de deux options sur les ailes offensives, tandis qu'Al-Nassr attend le rétablissement des joueurs et leur retour à la compétition dans les plus brefs délais.

La date de leur retour restera liée à leur réponse au programme de rééducation, l'objectif étant d'éviter toute précipitation avant la fin complète de leur convalescence.