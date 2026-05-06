Coup de théâtre au Real Madrid : Rüdiger a giflé un titulaire en plein visage

Selon Miguel Díaz sur la station de radio COPE, la deuxième plus grande du pays, Antonio Rüdiger aurait giflé Alvaro Carreras au visage dans les vestiaires.

Mardi déjà, The Athletic révélait qu’une vive altercation avait opposé le défenseur allemand à un coéquipier dans les vestiaires du Real Madrid.

Selon le média américain, le défenseur allemand aurait perdu son sang-froid face à un coéquipier avant de devoir faire amende honorable.

Ce mercredi, COPE va plus loin : le défenseur central aurait frappé au visage Alvaro Carreras, le latéral gauche titulaire.

Selon The Athletic, l’absence de sanction disciplinaire a surpris plusieurs membres de l’effectif.