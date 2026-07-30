Le club d'Al-Diriyah s'est immiscé dans la course à la signature de l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, lors de l'actuelle période de transferts estivaux.

Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après 9 années passées à Anfield, et son nom a été associé à plusieurs clubs de Roshn Saudi League, à l'image d'Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Qadsiah.

Toutefois, le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu a révélé qu'un nouveau club saoudien souhaite recruter la star égyptienne : il s'agit d'Al-Diriyah, tout juste promu de la Yelo League à la Roshn Saudi League.

Sabuncuoglu a affirmé, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, que le club d'Al-Diriyah, avec un autre club du championnat saoudien, surveille la situation de Mohamed Salah, afin d'intervenir en cas d'échec de son transfert à Besiktas.

Salah était parvenu à des stades avancés dans ses négociations avec le club turc, mais celles-ci se sont interrompues ces derniers temps, en raison de désaccords autour de certaines clauses contractuelles, notamment en ce qui concerne son agent Ramy Abbas.

Malgré cela, le journaliste turc a assuré que Besiktas conserve les plus grandes chances de signer Salah, d'autant qu'il est l'auteur de l'offre financière la plus élevée, malgré l'existence de négociations menées par deux clubs du championnat américain.

Pour rappel, Salah a décroché de nombreuses distinctions individuelles et collectives au cours de sa carrière, notamment avec Liverpool, les plus marquantes étant le titre de Premier League à deux reprises, ainsi que la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe une seule fois.