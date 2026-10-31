Le club d'Al-Ittihad a dévoilé les détails de la blessure contractée par le milieu de terrain colombien Richard Ríos lors de la rencontre face à Abha, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League Roshn, l'examen médical ayant révélé la nature de la blessure qui l'a contraint à quitter la pelouse prématurément et qui a suscité l'inquiétude au sein des rangs du « Doyen ».

Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que les examens et l'IRM auxquels le joueur a été soumis ont mis en évidence une grave entorse de la cheville gauche, accompagnée d'une atteinte du ligament péronier, ce qui nécessite qu'il suive un programme de soins et de rééducation au cours de la période à venir.

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Ríos s'était blessé dans les premières minutes du match face à Abha, à la suite d'un contact avec Alimami Gory, et n'avait pas pu terminer la rencontre, quittant la pelouse en proie à la douleur, dans une inquiétude manifeste de ses coéquipiers et du staff technique dirigé par Jens Vesting.

Les premières prévisions font état d'une absence du milieu de terrain colombien lors des deux prochaines rencontres d'Al-Ittihad, face à Al-Ain aux Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite, et face à Neom en Saudi Pro League Roshn, la durée totale de son indisponibilité devant être déterminée en fonction de sa réponse aux soins et à la rééducation, sans qu'aucune date définitive de retour n'ait été annoncée jusqu'à présent.

En l'absence de Ríos, le staff technique d'Al-Ittihad a arrêté son choix sur le Sénégalais Dion Lopy pour le remplacer dans l'entrejeu lors du prochain rendez-vous asiatique, dans une tentative de préserver l'équilibre de l'équipe et de composer avec la perte de l'un de ses éléments importants à ce poste.

Cette blessure survient à un moment difficile pour le « Doyen », qui s'apprête à disputer une série de rencontres nationales et continentales, le staff technique étant désormais appelé à trouver les solutions adéquates pour pallier l'absence de Ríos, tandis que le club attend l'évolution de son état au cours du programme de soins avant de fixer la date de son retour aux entraînements et aux matches.