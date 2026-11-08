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L’attaquant de Brentford Igor Thiago a vécu un après-midi cauchemardesque à l’Amex Stadium, où il a été expulsé pour un geste de folie face à Brighton. Sanctionné pour comportement violent, il a laissé ses coéquipiers face à une tâche immense dans cette rencontre de Premier League.

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Un carton rouge qui coûte cher à Brentford

Les espoirs de Brentford d’obtenir un résultat positif face à Brighton ont subi un coup dur dès le début de la première période lorsque Thiago a reçu un carton rouge direct. Après un échange houleux sur le terrain, l’attaquant a semblé perdre son sang-froid et a poussé au visage Chema Andres, milieu de terrain de Brighton.

L’incident a d’abord échappé à l’attention de l’arbitre sur le terrain, mais la technologie est rapidement intervenue pour que la sanction disciplinaire appropriée soit prise.

Brighton profite de sa supériorité numérique

Ce carton rouge a aggravé la situation de Brentford, déjà mené au score avant l’expulsion. Diego Gomez avait donné l’avantage à Brighton après seulement quinze minutes, concluant une belle action qui illustrait l’écart de confiance entre les deux équipes. Pour ne rien arranger, juste avant la mi-temps, le toujours fiable Pascal Gross a transformé un penalty, laissant Brentford face à une tâche insurmontable.

Brighton a pleinement profité des espaces supplémentaires sur le terrain, dominant la possession et cherchant à conforter sa place dans le haut du classement de Premier League. L’équipe de Fabian Hurzeler abordait ce match en sachant qu’une victoire la propulserait à la deuxième place, un coup de pouce important avant la prochaine trêve internationale.

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La possible suspension de Thiago complique encore le calendrier de Brentford

L’expulsion de Thiago tombe particulièrement mal pour Brentford, qui doit affronter un calendrier redoutable. Après la trêve internationale, le club recevra Everton et se déplacera sur le terrain de Manchester United, avant d’entamer le mois de décembre par deux rencontres consécutives contre des prétendants au titre, Arsenal et Manchester City.

L’attaquant risque une suspension de trois matches pour comportement violent et pourrait donc manquer des rencontres cruciales alors que l’équipe de Keith Andrews tente de traverser cette période difficile.

Ses statistiques cette saison

Thiago a rejoint Brentford à l’été 2024 en provenance du club belge du Club Brugge. Cette saison, l’attaquant a disputé 13 matches toutes compétitions confondues, inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.