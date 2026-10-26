Le club saoudien d'Al-Ittihad met un pied au bord du gouffre asiatique en cette après-midi de lundi, en disputant un test qui n'admet aucune demi-mesure face à son hôte ouzbek, le Neftchi Fergana, dans une confrontation qui pourrait sceller précocement son destin en Ligue des champions d'Asie Elite.

Des sources particulières ont révélé au journal saoudien « Arriyadiyah » les coulisses brûlantes au sein du camp du Doyen quelques heures avant la rencontre, l'entraîneur allemand Jens Vissing ayant décidé de reporter l'annonce du onze de départ jusqu'à la dernière réunion technique avant le match, dans une tentative de brouiller les calculs de l'adversaire et de garder ses cartes fermées.

Dans une décision qui a surpris tout le monde, l'entraîneur allemand a tranché en écartant totalement l'attaquant international Saleh Al-Shehri et le milieu de terrain Rakan Al-Kaabi de la liste du match, un geste qui témoigne de son insatisfaction quant au niveau technique et de sa volonté de provoquer un choc technique au sein de l'équipe.

Le Doyen se présente en invité de marque face au Neftchi Fergana au stade de Fergana, à 16h45 heure de La Mecque, dans le cadre de la troisième journée de la compétition continentale.

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L'équipe de Djeddah aborde la rencontre sous une pression considérable, elle qui occupe la 11e place avec un seul et unique point, récolté lors d'un match nul décevant face aux Qatariens d'Al-Shamal 1-1, avant de s'incliner devant les Émiratis du Shabab Al-Ahli sur le score de 1-2.

De l'autre côté, l'équipe ouzbèke aborde la confrontation avec un moral relativement meilleur, occupant la septième place avec 3 points, après avoir entamé son parcours par une précieuse victoire face aux Irakiens d'Al-Quwa Al-Jawiya 1-0, avant de perdre face à Al-Nassr sur le score de 1-3.



