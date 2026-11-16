Coty réplique à la plainte de David Beckham, qui réclame 41 millions de dollars après la vente de ses parfums chez Poundland

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Sir David Beckham est engagé dans une bataille judiciaire avec Coty après la mise en vente de parfums à son nom dans des magasins discount et des stations-service. La société qui gère sa marque réclame au moins 41 millions de dollars de dommages et intérêts. Le géant de la parfumerie conteste toutes les accusations, demande le rejet de la plainte et affirme que ce litige vise en réalité à lui permettre de rejoindre plus tôt un concurrent.

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La société de Beckham poursuit Coty en justice

Sir David Beckham est engagé dans un litige avec Coty, l’entreprise qui distribue ses parfums, après la mise en vente de ces produits dans des magasins discount et des stations-service. Selon The Athletic, les documents judiciaires font état du « choc et de la consternation » de Beckham lorsqu’il a découvert ses eaux de toilette et ses eaux de parfum dans des bacs de produits à prix cassés.

La plainte, déposée à New York, émane de DB Ventures, la société londonienne créée par le président et copropriétaire de l’Inter Miami pour gérer ses droits à l’image et ses partenariats commerciaux. Elle réclame une indemnisation et des dommages et intérêts d’« au moins 41 millions de dollars », ainsi que la résiliation du contrat.

Ventes chez Poundland : DB Ventures dénonce le « désespoir et la cupidité »

DB Ventures décrit l’ancien joueur de Manchester United et de l’Angleterre, âgé de 51 ans, comme « l’une des figures les plus emblématiques et influentes du sport, de la mode et des affaires ». La société affirme que son « image de luxe » a été « soigneusement cultivée » pendant des décennies. Ses documents judiciaires indiquent : « Coty a distribué les parfums David Beckham par l’intermédiaire de l’enseigne à bas prix Poundland, permettant leur vente aux prix pratiqués dans les magasins à un dollar et associant la marque David Beckham à des produits bon marché et soldés. »

La société affirme qu’un stock estimé à 24,2 millions de dollars (18,2 millions de livres sterling) a été écoulé par des « circuits de distribution non approuvés et à des prix de liquidation », avant de demander : « Comment cela a-t-il pu se produire ? Par désespoir et cupidité. » Elle affirme également qu’un audit a révélé que Coty avait sous-déclaré ses ventes nettes de 123 millions de dollars (93 millions de livres sterling), la privant de 6 millions de dollars (4,5 millions de livres sterling) de redevances.

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Coty conteste les accusations et demande le rejet de la plainte

Coty a rejeté toutes les accusations et déposé une requête auprès de la Cour suprême de New York pour demander que la plainte soit « rejetée dans son intégralité ». L’entreprise estime que la procédure a été engagée à tort à New York, soutient qu’une campagne marketing non autorisée constituait un incident isolé traité immédiatement et nie toute rupture de contrat. « Il ne s’agit pas de protéger la marque David Beckham », affirme-t-elle.

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Coty affirme que DB Ventures a déjà conclu un accord avec l’un de ses concurrents et souhaite que le tribunal lui permette d’« obtenir artificiellement une sortie anticipée du contrat ». Ses avocats ajoutent : « Les montants des dommages allégués sont entièrement spéculatifs, car ils résultent d’une extrapolation à partir d’un audit incomplet. » Ils poursuivent : « Un écart supposé, relevé à mi-parcours d’un audit inachevé, ne constitue pas une rupture de contrat. »

Quelle suite pour le litige autour des parfums Beckham ?

La Cour suprême de New York doit désormais décider si la procédure se poursuit. Coty produit 45 parfums à l’effigie de Beckham, mais Interparfums détiendra la licence à partir de janvier 2027, à la suite d’un nouvel accord conclu par Authentic Brands Group, propriétaire du nom Beckham.

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Selon Coty, cette plainte vise à « accélérer une décision commerciale » afin de rejoindre un concurrent avant l’expiration de son contrat actuel en 2028.