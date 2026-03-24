Costacurta à propos du Milan : « C'est une équipe dangereuse, imaginez s'ils pouvaient compter aussi sur leurs attaquants... »

Alessandro Costacurta, commentateur sur Sky, analyse ainsi la situation actuelle du Milan après sa victoire convaincante 3-2 contre Turin : « Allegri répète depuis la troisième journée que, après 55 à 60 minutes, le Milan est physiquement supérieur aux autres équipes. Cela s'est produit à maintes reprises, et probablement dans ce cas précis, grâce aussi à une attitude dictée par la stratégie et la tactique, le Milan prend le dessus. Mais ce n’est pas la première fois. Probablement grâce aux remplacements, grâce à une attitude différente, mais aussi grâce à ceci : physiquement, le Milan est fort, et puis il dispose de trois ou quatre joueurs de haut niveau. Le Milan est une équipe dangereuse. Imaginez s’il y avait aussi des attaquants qui jouaient. S’il avait des attaquants, vraiment… On peut le dire ? ».