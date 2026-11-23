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Hussein Abdulghani, légende d'Al-Ahli saoudien, a tiré à boulets rouges sur le recrutement de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić, alors que la colère gronde parmi les supporters du club face à la chute des résultats et du niveau de jeu. Il réclame que le responsable de l'opération rende des comptes, d'autant que les conditions financières qui entourent le contrat du technicien rendent son licenciement extrêmement coûteux.

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Al-Ahli a essuyé de vives critiques après sa défaite 3-2 face au club qatari d'Al-Shamal, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Après avoir mené de deux buts, l'équipe a encaissé trois buts en seconde période et est repartie sans le moindre point, l'un des résultats qui ont le plus exaspéré les supporters ces derniers temps.

La crise ne s'est pas arrêtée à ce revers contre Al-Shamal. Les critiques visant Pušić se sont multipliées en raison des performances irrégulières de l'équipe et de son incapacité à exploiter le potentiel technique à sa disposition, tandis que les supporters réclament de plus en plus fort la fin de son aventure et l'arrivée d'un nouvel entraîneur capable de ramener Al-Ahli dans la course aux titres.

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Invité de l'émission « Nadina », Hussein Abdulghani a estimé que la personne ayant pris la décision de recruter Pušić devait rendre des comptes. Selon lui, le problème ne se limite pas au choix d'un entraîneur qui n'a pas su convaincre les supporters : il s'étend à l'acceptation de conditions contractuelles qui ont placé le club dans une situation délicate.

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La légende d'Al-Ahli a ajouté : « Celui qui a recruté Pušić, il faut le faire venir, lui qui a donné son accord pour signer Pušić et prévoir une clause d'indemnité lourde. C'est de la corruption. »

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Les propos d'Abdulghani constituent une critique directe du responsable des recrutements à Al-Ahli. À ses yeux, décider d'engager un entraîneur en prévoyant une clause d'indemnité dont il sera difficile de se défaire par la suite impose de réexaminer les détails de l'accord, d'autant que le club pourrait se retrouver contraint de poursuivre avec le technicien malgré son insatisfaction quant aux résultats et au niveau de jeu.

Ces déclarations soulèvent également des questions sur le processus de décision au sein du club et sur la manière dont les aspects financiers et sportifs sont étudiés avant de finaliser les recrutements. Car les contrats des entraîneurs ne se résument pas au salaire annuel : ils comportent des clauses qui peuvent devenir un lourd fardeau lorsque l'aventure tourne court et qu'il faut changer de staff technique.

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L'obstacle financier reste l'un des principaux dossiers qui pèsent sur l'avenir de Pušić, puisque son limogeage est désormais lié à un coût qu'Al-Ahli pourrait devoir assumer en cas de rupture unilatérale du contrat. Une donnée qui complique encore la situation, alors que la pression des supporters réclamant son départ s'intensifie.

Les critiques avaient fortement redoublé après la chute face à Al-Shamal, d'autant qu'Al-Ahli menait de deux buts. L'équipe n'a pas su préserver son avantage et a laissé son adversaire marquer trois fois, perdant un match qu'elle était sur le point de remporter et renforçant les doutes sur la capacité du staff technique à corriger les erreurs à répétition.

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Les déclarations d'Abdulghani interviennent aussi alors que les rumeurs d'une crise dans le vestiaire d'Al-Ahli se multiplient. Mohammed Noor, ancienne star d'Al-Ittihad, a en effet évoqué le refus de certains joueurs de voir Pušić rester, assurant que ce sont les joueurs qui se sont battus et ont décroché la victoire contre Al-Nassr, avant d'affirmer qu'ils ne veulent pas de l'entraîneur.

Entre les critiques sur le plan sportif et les rumeurs sur la relation entre l'entraîneur et ses joueurs, la direction doit trancher le dossier Pušić : lui accorder une nouvelle chance de redresser la barre ou opter pour le changement, en assumant les conséquences de l'accord financier qui a provoqué la colère de Hussein Abdulghani et l'a poussé à exiger que la personne responsable de l'opération rende des comptes.