Coronavirus - Monaco-Montpellier aura lieu, le MHSC décimé !

D’après RMC Sport, Monaco-Montpellier devrait bien avoir lieu dimanche malgré 8 cas de Covid-19 au sein de l’effectif du MHSC.

L’annonce a fait grand bruit ce vendredi matin : Montpellier dénombre 12 cas positifs au Covid-19 au sein du club. 8 joueurs touchés, et 4 membres du staff. De quoi remettre en cause la rencontre à dimanche ? Non, répond le protocole.

Auparavant, plus de trois cas positifs suffisaient pour reporter une rencontre. Mais la LFP a assoupli son protocole, et il suffit désormais de 20 joueurs aptes sur 30 pour disputer un match. Le MHSC entre pour l’instant dans les clous, à moins que de nouveaux testes ne confirment d’autres cas…

Les trois centraux absents !

En attendant, avec quelle équipe pourrait se présenter dimanche ? Celle-ci sera décimée comme jamais ! Sur les huit joueurs contaminés, six sont indiscutables : Pedro Mendes, Vitorino Hilton et Daniel Congré en défense centrale, mais également le gardien Jonas Omlin, le maître à jouer Teji Savanier et le buteur Andy Delort…

Une situation loin d’être idéale pour un match entre Montpellier, 5e de , et Monaco, 6e avec autant de points. Et cerise sur le gâteau : l’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, a également été testé positif et ne pourra pas tenir sa place face à l’ASM.