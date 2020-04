Coronavirus - Les matchs internationaux prévus en juin reportés

Lors d'une nouvelle réunion à distance organisée ce mercredi, l'UEFA a pris la décision de reporter l'ensemble des rencontres internationales prévues en juin.

Alors qu'ils devaient affronter l' et la Finlande dans le cadre des matchs amicaux prévus en mars et déjà reportés, les Bleus ne rejoueront donc plus avant le mois de septembre, période à laquelle est supposée commencer la prochaine Ligue des Nations.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



