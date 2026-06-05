Corée du Sud - République tchèque : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – tout ce que vous devez savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Corée du Sud – Tchéquie sera donné le 12 juin 2026 à 02h00 GMT (21h00 EST).

Comment regarder le match Corée du Sud - République tchèque avec un VPN

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Corée du Sud - République tchèque : contexte de la rencontre

Le coup d’envoi à Zapopan s’annonce crucial pour deux formations déterminées à s’imposer dans un groupe très disputé. Sous une pression nationale intense, le sélectionneur sud-coréen Hong Myung-bo doit prouver que son système de transition verticale peut faire ses preuves sur la scène mondiale. Les Coréens défieront une formation tchèque redoutable et expérimentée, menée par Miroslav Koubek – le sélectionneur le plus âgé de la compétition – qui ramène son pays au Mondial pour la première fois depuis vingt ans. Disputé sous le soleil mexicain à une altitude exigeante, le match s’annonce déjà comme un classique de la Coupe du monde. Dans un groupe où figurent également le coorganisateur Mexique et une Afrique du Sud très dynamique, tout faux pas dès la première journée pourrait s’avérer catastrophique. Pour la Corée du Sud, l’occasion est idéale pour confirmer sa suprématie continentale, dépasser ses problèmes administratifs passés et exhiber sa progression technique sur la grande scène. Pour les Tchèques, c’est l’aboutissement émotionnel d’une longue absence de vingt ans des feux de la rampe du football mondial. Sous le soleil de l’après-midi qui écrase la pelouse en altitude de Zapopan, l’atmosphère raréfiée transformera le terrain en une véritable cocotte-minute, où l’endurance tactique et une rotation approfondie de l’effectif dicteront largement qui repartira avec les trois précieux points.

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Le parcours vers la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le parcours de la Corée du Sud vers l’Amérique du Nord

Le parcours de la Corée du Sud vers sa onzième participation consécutive à la Coupe du monde a été marqué par une constance caractéristique, malgré d’importants bouleversements internes. Les Taeguk Warriors ont d’abord facilement franchi le deuxième tour des qualifications asiatiques de l’AFC, dominant un groupe comprenant la Chine, la Thaïlande et Singapour pour récolter 16 points sur 18 possibles.

Le véritable test a eu lieu lors de la phase de groupes B du troisième tour de l'AFC, particulièrement disputée. Malgré des changements au sein du staff technique avant la nomination définitive du légendaire ancien capitaine Hong Myung-bo, la Corée du Sud a enchaîné une série de résultats impeccables, restant invaincue pendant la majeure partie de son cycle de qualification. Le tournant décisif intervient de manière spectaculaire à Bassorah, en Irak. Dans un environnement hostile et face à plus de 55 000 supporters passionnés, les Sud-Coréens font preuve d’une maturité tactique et d’une discipline collective remarquables. Profitant d’un carton rouge infligé à l’Irak en fin de match, ils s’imposent 2-0 grâce à des buts de Kim Jin-gyu et Oh Hyeon-gyu, et valident ainsi mathématiquement leur billet pour le Mexique.

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Le parcours des barrages de la République tchèque

À l’opposé, la Národní Tým a dû passer par le parcours le plus stressant et le plus exigeant physiquement qu’on puisse imaginer pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde 2026. Après avoir manqué la qualification automatique dans un groupe UEFA très disputé, les Tchèques ont été précipités dans l’environnement impitoyable des barrages européens, sous la pression du format de la voie D.

Leur parcours, immédiatement entré dans la légende du football tchèque moderne, a commencé par une demi-finale face à une Irlande tenace au Sinobo Stadium de Prague. Menés en fin de temps réglementaire, les Tchèques ont arraché un match nul spectaculaire (2-2) avant de faire preuve d’un sang-froid remarquable pour s’imposer 4-3 lors d’une séance de tirs au but haletante.

À peine cinq jours plus tard, le 31 mars 2026, ils affrontaient une sélection danoise redoutable à la Generali Arena. Comme en demi-finale, ils ont refait leur retard pour conclure 2-2 après la prolongation, puis, solides défensivement, ils ont dominé la séance de tirs au but 3-1. Vingt ans après leur dernière participation, la République tchèque retrouve enfin la Coupe du monde.

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Actualités des équipes : Corée du Sud vs République tchèque

Nouvelles de l’équipe de Corée du Sud

Le sélectionneur sud-coréen Hong Myung-bo dispose d’un groupe de 26 joueurs en pleine forme, après avoir terminé en tête du groupe B du troisième tour de l’AFC lors d’une campagne de qualification sans accroc. Malgré la forte pression politique qui pèse sur son mandat dans son pays, le groupe affiche une solide unité sur le terrain mexicain. Son Heung-min est assuré de débuter sur l’aile gauche, tandis que l’attaquant Hwang Hee-chan, rétabli de sa blessure à la cheville, retrouve le onze de départ. Le meneur de jeu Lee Kang-in, plein de créativité sur le côté droit, devra alimenter Cho Gue-sung, unique avant-centre chargé de peser sur la défense adverse.

Nouvelles de l’équipe tchèque

La Národní Tým a rejoint le Mexique après un parcours laborieux : elle a dû éliminer l’Irlande puis le Danemark aux tirs au but lors des barrages de l’UEFA, mettant fin à une absence de 20 ans de la Coupe du monde. Miroslav Koubek a arrêté sa liste de 26 joueurs après une victoire 2-1 en match de préparation contre le Kosovo à Prague. Le groupe affiche une forte identité nationale : 17 éléments jouent en première division tchèque, dont un noyau de dix joueurs du Slavia Prague.

La principale nouveauté de la sélection est l’intégration du jeune prodige du milieu de terrain Hugo Sochurek, 17 ans, qui s’est imposé pour faire partie du groupe final après des débuts remarqués en équipe nationale senior contre le Kosovo. Même s’il devrait débuter le tournoi sur le banc, il apportera une option supplémentaire à un milieu de terrain déjà dirigé par Tomáš Souček et Patrik Schick, pierres angulaires du onze tchèque. Derrière eux, Ladislav Krejčí mènera une défense à trois complétée par Holeš et Hranáč.

Profils des sélectionneurs et philosophies de jeu

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Hong Myung-bo (Corée du Sud)

Figure emblématique du football asiatique, Hong Myung-bo reste gravé dans les annales comme le défenseur central qui a mené la Corée du Sud, en tant que capitaine, jusqu’à une demi-finale historique à domicile lors de la Coupe du monde 2002. Son retour à la tête de l’équipe nationale, à l’approche de ce tournoi, a toutefois suscité un examen politique minutieux et des débats au sein des cercles médiatiques de Séoul.

Sur le plan tactique, il a forgé une identité fondée sur un pressing intense, une discipline structurelle et une verticalité fulgurante. Son 4-2-3-1 évite les longues phases de possession latérale et charge ses deux pivots de se projeter immédiatement vers l’avant pour libérer ses ailiers de classe mondiale. Au Mexique, son principal défi consistera à préserver la solidité défensive en altitude tout en contenant des adversaires physiquement imposants qui cherchent à ralentir le tempo.

Miroslav Koubek (République tchèque)

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À 74 ans, Miroslav Koubek arrive au Mexique avec un parcours fascinant : celui du sélectionneur le plus âgé de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce tacticien chevronné a bâti une carrière marquée par un pragmatisme absolu, une organisation défensive inébranlable et un football axé sur l’optimisation des marges. Koubek a transformé l’équipe nationale tchèque en un bloc défensif incroyablement résilient, parfaitement à l’aise pour fonctionner sans le ballon pendant de longues périodes.

Il privilégie un 3-4-1-2 très organisé, où chaque mouvement s’appuie sur une occupation spatiale rigoureuse. S’appuyant sur une solide cohésion entre joueurs évoluant principalement dans le championnat national, son équipe passe avec aisance d’un bloc intermédiaire à un bloc bas et profond, toujours avec une lecture spatiale irréprochable. Le technicien tchèque cherche avant tout à limiter les risques dans son propre tiers défensif : un milieu central imposant physiquement récupère les seconds ballons, puis orienter l’attaque vers des avant-postes de pointe ou vers des coups de pied arrêtés travaillés avec précision pour générer des occasions à haut rendement.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif sud-coréen pour la Coupe du monde

Gardiens : Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Défenseurs : Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Milieux de terrain : Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Attaquants : Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

Sélection de la République tchèque pour la Coupe du monde

Gardiens : Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Défenseurs : Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Milieux de terrain : Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Attaquants : Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Corée du Sud – République tchèque : les affiches à ne pas manquer

Kim Min-jae vs Patrik Schick : un véritable choc des poids lourds dans la surface. Schick, l’imposant avant-centre de Leverkusen (1,91 m), brille par sa lecture du jeu, son jeu aérien et sa capacité à conclure dans la surface. Le stoppeur du Bayern Munich devra utiliser sa vitesse de déplacement et sa puissance physique de premier plan pour priver Schick de ballons exploitables, surtout sur coups de pied arrêtés et centres en profondeur.

Son Heung-min face au bloc défensif tchèque : le capitaine sud-coréen entame sa quatrième Coupe du monde et reste le talisman incontesté des Guerriers Taeguk. Il cherchera à exploiter les espaces sur les ailes pour déborder vers l’intérieur et déclencher sa redoutable frappe du droit. Mais il butera sur une arrière-garde tchèque au cohésion record : pas moins de dix éléments évoluent ensemble au Slavia Prague, l’un des fleurons du championnat national. La classe individuelle de Son suffira-t-elle à déverrouiller un bloc bas parfaitement huilé ?

Lee Jae-sung vs Tomáš Souček : le duel tactique au cœur du milieu de terrain. Souček, milieu box-to-box de West Ham et capitaine tchèque (89 sélections), offre une endurance remarquable et une menace aérienne. Lee Jae-sung devra le déstabiliser en évoluant dans les demi-espaces pour lancer les contre-attaques verticales caractéristiques de la Corée du Sud.

Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme





Bilan des confrontations directes

CDS Derniers matches CZE 1 0 Nul 1 Tchéquie 1 - 2 Corée du Sud

Tchéquie 5 - 0 Corée du Sud 2 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2





Classement

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