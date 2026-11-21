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La convocation de Kika Nazareth en sélection portugaise a déclenché une nouvelle crise entre le Barça et la Fédération portugaise.

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Selon le quotidien Sport, Pere Romeu, entraîneur des féminines du Barça, a exprimé publiquement son mécontentement face à la décision du sélectionneur portugais Francisco Neto.

Neto a convoqué Kika Nazareth avec le Portugal pour disputer deux rencontres décisives face à l'Islande, dans le cadre des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2027.

Le problème, c'est que Kika est toujours blessée. Le Barça avait annoncé au début du mois que la joueuse portugaise souffrait d'une blessure aux fibres musculaires du droit fémoral de la cuisse droite, avec une indisponibilité estimée entre 4 et 5 semaines. Le Portugal a malgré tout décidé de la convoquer pour les matchs des 1er et 5 décembre prochain.

« Kika Nazareth est blessée et suit un programme d'entraînement individuel », a averti Pere Romeu.

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L'entraîneur a expliqué que le Barça avait tenu la Fédération portugaise informée de l'évolution médicale de la joueuse, tout en insistant sur son désaccord avec cette décision. « Quel que soit le niveau de communication, cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord », a-t-il regretté.

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Romeu a assuré que le club avait transmis toutes les informations médicales au Portugal ainsi qu'à Kika Nazareth elle-même.

Il s'est dit confiant que la sagesse l'emporterait, tout en insistant sur le fait que quelques semaines supplémentaires seraient nécessaires avant que Kika Nazareth puisse reprendre l'entraînement collectif.

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De son côté, Francisco Neto adopte une position radicalement différente. Le sélectionneur portugais estime que la joueuse pourrait être rétablie d'ici le début du rassemblement et soutient que sa convocation ne constitue pas une prise de risque inutile.

« Elle sera prête à 100 % pour jouer avec nous », a déclaré Neto, tout en précisant que son temps de jeu pourrait être limité.

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Le sélectionneur de l'équipe du Portugal féminine a également affirmé être en contact avec le staff médical du Barça, ajoutant que Kika passerait de nouveaux examens avant d'être autorisée à retrouver la compétition.

Kika Nazareth est considérée comme une titulaire indispensable au Barça, qui souhaite éviter une nouvelle rechute à la joueuse, déjà victime de plusieurs pépins physiques.

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Le dernier mot dépendra de l'évolution de l'état de santé de la joueuse, mais le différend entre le Barça et la sélection portugaise est désormais au grand jour.