Malgré la qualification de la sélection d'Arabie saoudite pour la finale de la Coupe du Golfe 27 aux dépens du Qatar aux tirs au but sur le score de 3-2, cette qualification n'a pas suffi à apaiser la colère des supporters à l'encontre du Grec Georgios Donis, après que ses choix tactiques, le onze de départ et les changements ont ouvert la voie à de nombreuses critiques sur la plateforme « X ».

Les supporters saoudiens ont célébré la qualification, mais ils ont dans le même temps estimé que la rencontre avait soulevé des interrogations sur la manière dont Donis a abordé le match, notamment face à la difficulté de percer l'organisation défensive qatarie, ainsi que sur certaines décisions liées à l'utilisation des joueurs et aux changements effectués durant la partie.

Abou Al-Chamat soulève des interrogations

Mohammed Abou Al-Chamat a été l'un des noms les plus commentés par les supporters saoudiens, après que plusieurs d'entre eux ont estimé que le joueur de la sélection avait affiché un excellent niveau durant le tournoi et méritait de bénéficier d'une plus grande chance face au Qatar, au lieu d'attendre un moment tardif du match.

L'un des supporters a critiqué la décision de Donis en déclarant : « Mohammed Abou Al-Chamat est l'une des stars du tournoi, il entre malheureusement tard, alors qu'il aurait dû être titulaire et jouer à la place de son frère Saleh Abou Al-Chamat sur l'aile gauche. »

Les tenants de cet avis estiment que Mohammed aurait pu apporter à la sélection des solutions supplémentaires sur le plan offensif, notamment grâce à sa capacité à se déplacer, à créer des espaces et à modifier la physionomie de l'équipe, tandis que certains choix de départ ont soulevé des questions sur la meilleure manière d'exploiter les éléments en vue dans le tournoi.

Les changements enflamment la colère des supporters

Les critiques ne se sont pas arrêtées au onze de départ, mais se sont étendues aux décisions de Donis durant le match, certains supporters estimant que les changements n'ont pas apporté la force offensive requise, mais ont au contraire provoqué un recul du niveau de la sélection durant certaines périodes de la rencontre.

L'un des supporters a déclaré : « Malgré nos nombreux tirs contre le Qatar, nous n'avons eu qu'une seule occasion dangereuse devant le but qatari, et c'était par l'intermédiaire de Mendash. Et par-dessus tout, Donis l'a fait sortir et a fait entrer Al-Hamdan, qui n'a littéralement rien fait. J'espère que Donis ne recommencera pas une seconde fois. »

Cette frange des supporters estime que la sortie de Sultan Mendash, qui était l'un des joueurs les plus actifs dans le dernier tiers offensif, n'était pas la décision la plus appropriée, alors que la sélection avait besoin d'un joueur capable de créer le danger, surtout face à une sélection qatarie qui a fermé les espaces et s'est appuyée sur un bloc défensif.

La crainte de répéter les erreurs face aux Émirats arabes unis

Une autre partie des supporters est allée au-delà de l'évaluation du match contre le Qatar et a déjà commencé à soulever des interrogations sur le onze sur lequel Donis s'appuiera en finale face aux Émirats arabes unis, d'autant que ce match sera la dernière chance pour la sélection de remporter le titre du Golfe.

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L'un des supporters a déclaré : « Tout ce qui me préoccupe actuellement, c'est le onze que Donis alignera mardi. Je me demande lequel ce sera. Et je me demande s'il a senti et compris qu'il y a un ou deux joueurs dont la présence équivaut à une absence, qui n'apportent aucune solution et ne font que compléter l'effectif. »

Ce commentaire reflète l'inquiétude d'une partie des supporters quant à certains choix qu'ils jugent peu convaincants, au milieu de demandes pour que les décisions de Donis en finale soient plus claires et qu'il s'appuie dès le début sur les éléments capables d'apporter un plus offensif et technique.

La qualification n'empêche pas la critique

Et malgré la joie de la qualification en finale, certains supporters ont estimé que la victoire aux tirs au but ne doit pas occulter les problèmes apparus durant le match, notamment au niveau de la création d'occasions et de l'accès au but adverse.

L'un des supporters a déclaré : « Malgré la qualification en finale, et malgré le fait que la sélection du Qatar se soit repliée en défense et verrouillée, je trouve que Donis est confus et que ce n'est pas un entraîneur sur lequel on peut vraiment compter. Hier, j'ai senti la sélection à travers les changements, et je pense que cela peut passer pour lui dans le Golfe, mais en Asie c'est difficile que ça passe, il n'y a pas de place pour le hasard là-bas. »

Et alors que la sélection d'Arabie saoudite se prépare à affronter les Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe, Donis dispose d'une nouvelle opportunité de répondre à ces critiques à travers ses choix tactiques sur le terrain, dans un match où la qualification ne sera pas l'objectif, mais bien de décrocher le titre et de prouver que les décisions qu'il a prises durant le tournoi peuvent mener l'Arabie saoudite jusqu'à la fin que les supporters attendent.