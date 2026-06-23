Selon la presse, le Real Madrid envisagerait de céder l’un de ses piliers lors du mercato estival et étudierait avec attention toute offre conforme à ses objectifs.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, le club madrilène est prêt à étudier les offres importantes pour le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni durant le mercato estival en cours, dans le cadre de la restructuration de son entrejeu.

Sur X, Longari précise que le Real ne considère plus le milieu de terrain comme intouchable et étudiera avec attention toute proposition concrète.

Selon lui, le joueur de 25 ans préférerait rester à Madrid pour défendre son poste sous les ordres du nouvel entraîneur José Mourinho, mais le club étudie tout de même les offres.

Selon Longari, Manchester United a déjà contacté l’agent du joueur pour présenter son projet sportif et aborder les modalités d’un éventuel transfert.

Fabrizio Romano avait déjà évoqué un intérêt vif de Manchester United pour le milieu français, tout en pointant deux obstacles à la finalisation du dossier.

Les spéculations sur un départ de Chouameni ont gagné en intensité depuis la fin de la saison dernière, marquée par une altercation avec son coéquipier uruguayen Fede Valverde – le Français ayant porté un coup de poing à son partenaire – et par un bilan sportif décevant, ce qui a poussé le président Florentino Pérez à lancer un plan de transformation sous l’égide de Mourinho. avant d’officialiser les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté en provenance de la Premier League.

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