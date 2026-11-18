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Arda Güler reste au Real Madrid sur le long terme. Comme l’a annoncé mercredi le club le plus titré d’Espagne, l’international turc a prolongé par anticipation jusqu’en 2032 son contrat qui expirait en 2029.

Güler avait rejoint Madrid en 2023 en provenance de Fenerbahçe Istanbul, contre une indemnité de transfert de 20 millions d’euros. Depuis, le gaucher a disputé 126 matches officiels et contribué à 54 buts. Au cours des trois dernières années, il a remporté cinq titres avec le Real Madrid, dont le championnat, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.

Sous les ordres de José Mourinho, le joueur offensif est régulièrement titularisé cette saison. En 14 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives.