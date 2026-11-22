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Le Paris Saint-Germain s'active tôt pour sécuriser l'avenir de l'un des piliers de son projet sportif. Le club français souhaite préserver la stabilité de son milieu de terrain et ne pas laisser l'avenir de ses titulaires ouvert à d'éventuels départs dans les années à venir.

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Selon le journaliste italien Nicolò Schira, la direction du Paris Saint-Germain prévoit de prolonger le contrat du milieu de terrain portugais Vitinha, actuellement lié au club jusqu'à l'été 2029. L'objectif est d'ajouter deux années supplémentaires à l'accord, qui courrait ainsi jusqu'en juin 2031, avec une clause permettant de le prolonger d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2032.

Cette démarche traduit la volonté de Paris de conserver Vitinha sur le long terme, d'autant qu'il est devenu l'un des éléments difficilement remplaçables du onze parisien. Il doit ce statut à sa capacité à organiser le jeu, à maîtriser le rythme des matchs et à participer à la construction des attaques, mais aussi à son rôle de liaison entre les lignes et aux solutions qu'il offre à ses coéquipiers sous la pression adverse.

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Vitinha avait rejoint le Paris Saint-Germain à l'été 2022 en provenance du FC Porto, pour 41,525 millions d'euros, selon la communication financière du club portugais sur l'opération. Il sortait alors d'une saison remarquable avec son ancienne équipe, au cours de laquelle il avait disputé 47 matchs toutes compétitions confondues et contribué à la conquête du championnat et de la Coupe du Portugal.

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Les débuts du Portugais dans la capitale française n'ont pas été exempts de difficultés, mais il a progressivement réussi à s'imposer au sein de l'équipe, notamment après l'arrivée de l'Espagnol Luis Enrique sur le banc en 2023. Il a alors hérité d'un rôle plus influent au milieu de terrain et s'est imposé comme la pierre angulaire de la construction du jeu, en s'appuyant sur la précision de ses passes, sa lecture des espaces et sa capacité à se mouvoir sous la pression.

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Cette prolongation envisagée s'inscrit dans la politique du Paris Saint-Germain visant à conserver ses piliers. Le club a déjà renouvelé, en septembre dernier, les contrats de plusieurs joueurs, dont João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Senny Mayulu, qui ont signé de nouveaux contrats courant jusqu'en 2031, tandis que Fabián Ruiz a prolongé son engagement jusqu'en 2028, avec une option pour une année supplémentaire.

Sur le plan individuel, le milieu de terrain portugais affiche de bonnes statistiques cette saison : il a disputé 15 matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, pour trois buts et deux passes décisives.

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Sa valeur marchande illustre l'ampleur de sa progression depuis son arrivée en France : le site Transfermarkt l'estime actuellement à environ 140 millions d'euros, maintenant qu'il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Le conserver constitue donc une priorité pour Paris, d'autant que son contrat actuel court jusqu'en 2029, ce qui signifie que le club ne risque pas, sur le plan contractuel, un départ imminent.

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