Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Antonio Conte peut-il vraiment retrouver le banc de la Juventus ? La réponse est oui et, cette fois, c'est l'entraîneur lui-même qui a ouvert la porte à cette possibilité. Libre depuis qu'il a choisi de quitter Naples, et après avoir laissé passer sans se battre le train de Manchester United, l'ancien de la Juventus a évoqué, dans un entretien accordé à Cronache di Spogliatoio, un retour sur le banc de l'Allianz Stadium.

« Une boucle qu'il faudra boucler tôt ou tard » : tels sont les mots employés par l'entraîneur dans un extrait de l'entretien dévoilé aujourd'hui, avant sa publication intégrale vendredi. Un signe que, pour l'ancien sélectionneur aussi, le chapitre Juventus reste inachevé et pourrait connaître une fin heureuse.

De nombreux sujets sont abordés : son refus en 2009 à cause de Diego, puis les deux occasions où il a été proche de retrouver le banc de la Juventus ces dernières années, lorsqu'Agnelli a d'abord choisi Sarri en 2019, puis lorsque Giuntoli a opté pour Thiago Motta, dont le cycle s'est achevé un an seulement plus tard. Antonio Conte reviendra à la Juventus : il attend simplement « la bonne occasion ». Voici ses propos.

« JE NE FAIS PAS DE COMPROMIS » : « Après Bari, j'aurais déjà pu devenir l'entraîneur de la Juve en 2009. J'ai beaucoup parlé avec Secco ; Ranieri était sur le banc. Il y avait beaucoup d'attaquants et j'ai dit qu'il fallait des joueurs de couloir, mais ils ont recruté Diego alors qu'ils savaient très bien que je jouerais en 4-2-4. Ils demandaient des garanties et m'ont invité à venir à Rome pour la finale de la Ligue des champions entre Barcelone et Manchester United. Je suis entré dans cette réunion en tant qu'entraîneur de la Juventus. Ils m'ont dit que Diego voulait jouer en 4-3-1-2 : n'importe quel autre entraîneur aurait dit oui, mais moi, je ne fais pas de compromis. J'aurais pu le faire, accepter de passer de Bari à la Juventus, mais je ne suis pas comme ça. J'ai donc dit au club : « Si un joueur doit décider de la manière dont nous devons jouer, je ne suis pas l'entraîneur qu'il vous faut ». Je suis sorti de cette réunion en sachant que je ne deviendrais pas l'entraîneur de la Juventus. »

Publicité Publicité

DÉJÀ DEUX FOIS PROCHE D'UN RETOUR : « Ce qui est curieux dans ma relation avec la Juve, c'est qu'il y a eu, par le passé, des moments où nous aurions pu nous retrouver. C'est arrivé lorsqu'ils ont décidé de prendre Sarri : j'étais libre et je suis ensuite allé à l'Inter. C'est arrivé une deuxième fois, alors que j'étais libre et que Giuntoli a décidé de prendre Thiago Motta : je suis allé à Naples. »

Prochains matchs JUV Serie A 06:30 VEN

JE REVIENDRAI QUAND LA BONNE OCCASION SE PRÉSENTERA : « Je rencontre souvent des supporters de la Juventus qui me demandent : « Quand reviens-tu ? » Ma réponse, c'est que je reviendrai quand l'occasion se présentera, quand certaines circonstances coïncideront. C'est difficile, car deux conditions doivent être réunies : je dois être libre et la Juventus doit chercher un entraîneur. »

LA BOUCLE DOIT ÊTRE BOUCLÉE : « Tôt ou tard, nous devrons boucler cette boucle. Je ne sais pas si ce sera dans un, dix ou quinze ans, mais je sais que j'ai laissé quelque chose à la Juventus. Je sais que ce ne sera pas simple, même si je pense que tôt ou tard, la boucle devra être bouclée. »