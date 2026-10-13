Conte, ça sent la Premier League : la piste Manchester United de plus en plus chaude pour les bookmakers

Une victoire en Premier League, une en Ligue des champions en huit matches officiels, sans oublier une élimination rocambolesque en Coupe de la Ligue. Les deux premiers mois de Manchester United virent au cauchemar. Micheal Carrick, qui dirige pour la première fois une équipe depuis le début d’une saison, se rapproche toujours plus d’un licenciement. Ces dernières heures, en Angleterre, la candidature d’Antonio Conte prend de l’ampleur. L’entraîneur cherche un club « à relancer et qui a perdu son histoire » : un portrait qui correspond parfaitement aux Red Devils, qui n’ont plus remporté la Premier League depuis 13 ans et n’ont gagné qu’une FA Cup et une Coupe de la Ligue au cours des dix dernières saisons. C’est bien peu pour un club qui avait remporté sept championnats et une Ligue des champions durant les 13 premières années du nouveau siècle. L’arrivée de l’ancien entraîneur de Naples à Manchester est cotée à 2,75 chez Sisal et Snai, contre 6,00 la semaine dernière. C’est précisément à ce moment-là que Conte a exprimé son envie de revenir dans le cadre d’un projet ambitieux, mais qui a perdu son essence.