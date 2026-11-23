Comment regarder Cong An Ha Noi - Vissel Kobe avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TV 360

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 07:15

Cong An Ha Noi reçoit Vissel Kobe en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le lieu de la rencontre et l’heure du coup d’envoi restent à confirmer.

L’équipe vietnamienne occupe la 11e place du classement de la zone Est et doit convertir sa série de résultats en points. La formation de Mano Polking est invaincue lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, même si trois d’entre eux se sont soldés par des nuls.

Sa dernière sortie s’est achevée par une victoire 2-1 contre Cong An Ho Chi Minh City en V-League, le 7 novembre. Auparavant, elle avait fait match nul 0-0 contre Kyoto Sanga dans cette compétition et gagné 3-2 sur le terrain de Shanghai Port.

Vissel Kobe arrive en tête du classement de la zone Est, mais sa forme sur la scène nationale s’est dégradée. L’équipe de Michael Skibbe s’est inclinée 2-1 sur le terrain de Mito Hollyhock en J. League, le 20 novembre.

Cette défaite faisait suite à un nul 1-1 et à une défaite 0-1 contre Machida Zelvia en Coupe de la Ligue, ainsi qu’à un nul 2-2 contre Urawa Red Diamonds. Son dernier résultat sur la scène continentale est une victoire 3-2 contre Ratchaburi, le 3 novembre.

Le contraste est net : une équipe proche du bas du classement de la zone Est, mais sur une série régulière, face aux leaders du groupe en quête de forme. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Cong An Ha Noi - Vissel Kobe ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront ajoutées dès leur confirmation.

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