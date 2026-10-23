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Michael Carrick s’est lancé dans un monologue passionné de cinq minutes lors de sa conférence de presse vendredi, dans une tentative désespérée de remobiliser l’effectif de Manchester United. Sous pression, l’entraîneur a exigé de ses joueurs humilité et travail après une défaite humiliante en Ligue des champions en milieu de semaine.

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La pression monte à Old Trafford

L’entraîneur de Manchester United, Carrick, lutte pour conserver son poste après une humiliante défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions. Alors que les doutes sur son avenir grandissent, l’entraîneur de 45 ans a profité de sa conférence de presse de vendredi pour lancer un appel énergique à la mobilisation. Sans attendre les questions, Carrick a ouvert son point presse hebdomadaire à Carrington par une prise de parole préparée à l’avance.

Il s’est exprimé avec passion pendant plus de cinq minutes sur la crise actuelle. L’ancien milieu de terrain a exigé une réaction immédiate avant le match crucial de Premier League contre Bournemouth, dimanche. Il a souligné l’urgence, pour tous les membres du club, de faire preuve d’humilité et de travailler dur.

Retrouver les exigences historiques du club

Au cours de cette longue intervention, Carrick a averti son effectif en difficulté qu’il devait renouer avec les standards d’excellence établis par les légendes de Manchester United. Il a notamment cité Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs et Wayne Rooney. L’entraîneur a assumé l’entière responsabilité de la récente crise d’identité de l’équipe, tout en promettant de la résoudre rapidement.

« Je vais commencer aujourd’hui. Je veux simplement dire quelques mots. Je pense que c’est important », a déclaré Carrick, cité par ESPN. « Ma responsabilité est d’aligner une équipe qui représente ce club de football et ses supporters, et dont ils puissent être fiers de l’identité que nous affichons. »

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« Nous nous en sommes éloignés récemment lors de certains matches. J’en suis pleinement conscient et je prends des mesures pour y remédier. Je pense qu’il est important que nous le reconnaissions tous. Moi, en tout cas, je le reconnais. Nous avions cette identité, puis nous nous sommes un peu égarés, pour être tout à fait honnête, et nous allons la retrouver. Je suis absolument convaincu que nous la retrouverons. Respecter ce club de football, respecter ce que cela exige, c’est très, très important pour moi. »

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Un avertissement sans concession aux joueurs

Carrick a clairement indiqué qu’il ne tolérerait aucun manque d’engagement dans le vestiaire. Il a souligné que le respect du club et la compréhension de ses fortes exigences restaient sa priorité absolue.

Lorsque les journalistes lui ont demandé si le reste du club partageait sa passion, sa réponse a été sans appel. « Oui, absolument. À 100 %. Et si ce n’est pas votre cas, vous n’avez pas votre place ici », a-t-il répondu.

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« Cet état d’esprit, cette unité, cette cohésion doivent être là. Ils sont là et ils le resteront. Je m’en assurerai, quoi qu’il arrive. Je cherche simplement des solutions pour nous faire avancer, c’est aussi simple que cela. »

Un test crucial contre Bournemouth

L’attention se tourne désormais vers le match capital de Premier League contre Bournemouth, dimanche à Old Trafford. Seule une victoire convaincante permettra d’atténuer la pression croissante sur le staff technique.