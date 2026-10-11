Conclusion ferme après les débats autour de la VAR : « Le top 3 est jugé un peu différemment »

Cette journée a été marquée par plusieurs polémiques autour des décisions arbitrales lors de PSV – sc Heerenveen (2-0), Feyenoord – AZ (2-0) et Ajax – NEC (1-1). Dans sa chronique publiée dans l’Algemeen Dagblad, Sjoerd Mossou estime que les trois grands clubs traditionnels sont jugés différemment des quinze autres clubs d’Eredivisie.

Le patron des arbitres, Raymond van Meenen, était l’invité de l’émission Goedemorgen Eredivisie sur ESPN dimanche matin. Les sujets de discussion ne manquaient pas : plusieurs décisions arbitrales avaient suscité la controverse lors des matches de l’Ajax, de Feyenoord et du PSV.

« Pourquoi diable la VAR avait-elle estimé que Danny Makkelie avait commis une “erreur manifeste” en accordant un penalty à l’AZ contre Feyenoord, alors que Mexx Meerdink avait bel et bien été touché ? », s’est demandé Mossou.

« Comment Jorthy Mokio et Abdellah Ouazane avaient-ils tous les deux pu échapper au carton rouge lors d’Ajax-NEC ? Et pourquoi Armando Obispo, du PSV, n’avait-il pas reçu un deuxième carton jaune contre sc Heerenveen ? »

Le chroniqueur a constaté que Van Meenen avait tenté de défendre son point de vue à grand renfort d’explications. « Car c’est l’effet secondaire inévitable de la VAR, même dix ans après son introduction : le système donne tout au plus l’illusion d’une équité absolue, mais n’a fait qu’amplifier le sentiment d’injustice. Aucune décision ne passe simplement inaperçue. Tout fait débat. »

« Les questions étaient incisives, Van Meenen s’est défendu avec courage, mais un point n’a pas été abordé dimanche matin. Était-ce un hasard si, dans tous les exemples importants de samedi soir, c’est à chaque fois le club du “top 3” qui jouait à domicile qui a bénéficié du doute ? », s’est ensuite demandé Mossou. Le chroniqueur semble connaître la réponse.

« Tous les joueurs et entraîneurs des équipes néerlandaises situées juste derrière les grands clubs, en milieu de tableau ou dans la moitié basse du classement connaissent évidemment la réponse. Lors des décisions cruciales où la balance peut pencher d’un côté comme de l’autre, l’Ajax, le PSV et Feyenoord sont souvent jugés légèrement différemment des autres, comme ce week-end l’a encore montré, car les arbitres sont humains eux aussi. La VAR n’a pas non plus réussi à résoudre ce problème. »