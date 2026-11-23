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Le week-end dernier, la Juventus a retrouvé Francisco Conceicao, de retour dans le groupe après s’être remis de la luxation de l’épaule subie lors du match perdu contre la Lazio le 18 octobre. Le Portugais, né en 2002, est resté sur le banc lors du succès 4-0 contre Venezia, sans être utilisé par Luciano Spalletti, et doit désormais regagner sa place dans l’équipe. Dans le même temps, de nombreuses rumeurs de transfert commencent à circuler au sujet de son avenir, dès le mercato de janvier.

Après la victoire lors de la 12e journée de Serie A, Spalletti s’est montré clair au sujet des attaquants à sa disposition : « Avec tous ces matches, j’ai besoin d’un attaquant supplémentaire dans l’axe. À droite, j’ai trois ailiers : Conceicao, Zhegrova et Nico. À gauche, j’ai Alajbegovic, Yildiz et Boga. Kolo Muani ? Je dois l’encourager à jouer en pointe : il doit savoir se ménager des espaces pour attaquer la profondeur. Quand il reçoit le ballon dans l’axe avec un adversaire dans son dos, il n’est pas à l’aise : j’ai aussi besoin de lui comme avant-centre, même s’il y a désormais Ekhator ».

Des ailiers en abondance, un manque d’avant-centres et des solutions à trouver, notamment sur le marché des transferts. Avec de possibles arrivées (Sorloth ?) et de possibles départs, dont celui de Conceicao.

De plus, les difficultés de l’équipe de Spalletti à marquer, malgré ses quatre buts contre Venezia, rendent urgente une intervention du club sur le marché lors du mercato de janvier. Et pour pouvoir acheter, la Juventus devra aussi vendre, malgré l’augmentation de capital récemment approuvée par le conseil d’administration. La question se pose donc de savoir si Conceicao fait lui aussi partie des joueurs susceptibles de quitter Turin en janvier, aux côtés de Gatti, Cambiaso et Zhegrova, les trois principaux candidats à un départ.

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Il y a quelques jours, sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano analysait ainsi la situation de Conceicao : « Conceicao n’a jamais vraiment été proche de quitter la Juventus pendant l’été, d’abord parce que ce n’était pas sa volonté. Conceicao se sent bien à la Juve, il veut rester à la Juventus et il est très heureux que la Juve ait fortement misé sur lui il y a maintenant un an et demi, en levant son option d’achat et en payant une somme importante pour l’avoir. Conceicao se sent donc très bien à la Juventus », rapporte TuttoJuve.com.

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Romano poursuivait : « On a beaucoup parlé de la Premier League, mais toutes ces histoires n’avaient rien de concret ou de vrai, disons-le ainsi. Il y avait eu une possibilité à Al-Hilal, dans le sens où Al-Hilal l’avait aussi envisagé dans une liste d’ailiers. Il y avait deux ou trois noms, puis le club a recruté Martinelli et Summerville. Conceicao veut assurément continuer à la Juve et ne prévoit pas de transfert en janvier, pas plus que la Juventus. Aujourd’hui, toutes les informations qui nous parviennent sur Conceicao vont dans le sens d’une poursuite de leur collaboration. Le mercato réserve aussi des surprises et, si une offre énorme arrivait, il ne faut jamais dire jamais. Mais aujourd’hui, en novembre, Conceicao et la Juventus ne prévoient pas de se séparer. Au contraire, ils comptent absolument continuer ensemble au moins jusqu’à la fin de la saison. »

Selon Romano donc, le scénario le plus probable est que Conceicao ne parte pas lors du mercato de janvier et reste à la Juventus jusqu’en juin. Ensuite, beaucoup de choses pourraient changer durant l’été, dans un sens comme dans l’autre. L’avenir du Portugais dépendra de nombreux facteurs : sa volonté, le montant des offres, l’identité de l’entraîneur de la Juventus (Spalletti ? Simone Inzaghi ? Conte ?), le système de jeu, la composition de l’attaque de la Juventus en 2027-2028, en nombre de joueurs comme en profils techniques, et les performances de son numéro 7 d’ici juin.

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Sur le plan financier, voyons combien la Juventus devrait encaisser pour éviter une moins-value. Rappelons d’abord les sommes dépensées par la Vieille Dame pour recruter Conceicao. Né en 2002, il est arrivé du Porto à la Continassa à l’été 2024 dans le cadre d’un prêt payant de 7 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient trois millions de bonus. Un an plus tard, en juillet 2025, la Juventus l’a recruté définitivement : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le Porto FC pour l’acquisition définitive des droits aux prestations sportives du joueur Francisco Fernandes da Conceição, moyennant une somme de 30,4 millions d’euros, payable sur quatre exercices, à laquelle s’ajoutent des frais annexes de 1,6 million d’euros. La Juventus a signé avec le joueur un contrat jusqu’au 30 juin 2030 ».

Au vu de ces chiffres, pour réaliser une plus-value, la Juventus devrait vendre Conceicao en juillet 2027 pour au moins 18 millions d’euros, tandis qu’en janvier 2027, il faudrait au moins 21 millions d’euros pour convaincre ses dirigeants. Des montants qui ne sont pas hors de portée et qui paraissent même, somme toute, modestes compte tenu des moyens des clubs de Premier League et de La Liga susceptibles de s’intéresser à l’ailier portugais. Il en va de même pour les clubs arabes. En résumé, un départ de Conceicao dès janvier est improbable, mais il reste plausible qu’il quitte Turin en janvier. Tout dépendra largement des offres reçues, sachant que, si une proposition adéquate arrive, tous les joueurs de la Juventus sont sur le marché. Aucun n’est intransférable par principe à la Juve : l’administrateur délégué Giovanni Carnevali l’a clairement affirmé dès sa prise de fonctions.