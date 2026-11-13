Conceicao revient et retrouve une Juventus différente : que se passe-t-il sur le marché des transferts en janvier ?

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Après la trêve, la Juventus retrouvera Francisco Conceicao, dont l’avenir est au cœur des rumeurs de transfert : le Portugais pourrait-il partir dès le mercato de janvier ?

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Après la trêve internationale, la Juventus retrouvera Francisco Conceicao, qui se remet de la luxation de l’épaule subie lors du match perdu contre la Lazio le 18 octobre. Le Portugais, né en 2002, devra regagner sa place dans l’équipe, compte tenu de ce qui s’est passé depuis sa blessure.

IL RETROUVERA UNE AUTRE JUVENTUS

Depuis la blessure de Conceicao, la Juventus a connu deux changements majeurs : le passage à une défense à trois, dans un 3-5-2 (ou 3-4-2-1) qui pénalise quelque peu les nombreux joueurs de couloir de l’effectif. Et le « nouveau » rôle de Randal Kolo Muani, qui a brillé face à l’AZ Alkmaar comme face à la Fiorentina en jouant haut à droite, précisément au poste de Chico. De plus, les difficultés de l’équipe de Luciano Spalletti devant le but (la Juve possède la 13e attaque de Serie A, avec 15 buts inscrits) rendent urgent un recrutement lors du mercato de janvier. Et pour pouvoir acheter, la Juventus devra aussi vendre, malgré l’augmentation de capital approuvée hier par le conseil d’administration. La question se pose donc de savoir si Conceicao figure lui aussi parmi les joueurs susceptibles de quitter Turin en janvier, aux côtés de Gatti, Cambiaso et Zhegrova, les trois principaux candidats à un départ.

ENSEMBLE JUSQU’EN JUIN

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Fabrizio Romano analyse ainsi la situation de Conceicao sur sa chaîne YouTube : « Conceicao n’a jamais été vraiment proche de quitter la Juventus pendant l’été, d’abord parce qu’il ne le souhaitait pas. Conceicao se sent bien à la Juve, il a envie de rester à la Juventus. Il est très heureux que la Juve ait misé autant sur lui il y a maintenant un an et demi, en levant son option d’achat et en payant une somme importante pour le garder. Conceicao se sent donc très bien à la Juventus, rapporte TuttoJuve.com. On a beaucoup parlé de la Premier League, mais aucune de ces histoires n’était concrète ou vraie, disons-le ainsi. Il y avait eu une possibilité à Al-Hilal, dans le sens où Al-Hilal l’avait également envisagé parmi une liste de joueurs de couloir. Il y avait deux ou trois noms, puis le club a pris Martinelli et Summerville. Conceicao veut assurément continuer à la Juve et ne prévoit pas de transfert en janvier, pas plus que la Juventus. Aujourd’hui, toutes les informations qui nous parviennent sur Conceicao vont dans le sens d’un maintien au club et d’une poursuite de leur aventure commune. Le mercato réserve aussi des surprises : si une offre énorme arrivait, il ne faudrait jamais dire jamais. Mais aujourd’hui, en novembre, Conceicao et la Juventus ne prévoient pas de se séparer. Au contraire, ils comptent absolument poursuivre ensemble au moins jusqu’à la fin de la saison. »

TOUT PEUT CHANGER CET ÉTÉ

Le scénario le plus probable est donc que Conceicao ne parte pas lors du mercato de janvier et reste à la Juventus jusqu’en juin. Ensuite, cet été, beaucoup de choses pourront changer, dans un sens comme dans l’autre, et l’avenir du Portugais dépendra de nombreux facteurs : sa volonté, le montant des offres qui pourraient arriver, l’identité de l’entraîneur de la Juventus (Spalletti ? Simone Inzaghi ? Conte ?) et le système qu’il adoptera, la composition de l’attaque de la Juventus en 2027-28, tant en nombre de joueurs qu’en caractéristiques techniques, ainsi que les performances du numéro 7 de la Juventus d’ici juin.