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Le week-end dernier, la Juventus a retrouvé Francisco Conceicao, de retour dans le groupe après s’être remis de la luxation de l’épaule subie lors du match perdu contre la Lazio le 18 octobre. Le Portugais, né en 2002, est resté sur le banc lors du 4-0 contre Venise, sans entrer en jeu sous les ordres de Luciano Spalletti. Il doit désormais regagner sa place dans l’équipe. Pendant ce temps, de nombreuses rumeurs de transfert commencent à circuler sur son avenir, dès le mercato de janvier.

Après la victoire obtenue lors de la 12e journée de Serie A, Spalletti a été clair au sujet des attaquants à sa disposition : « Avec tous ces matchs, j’ai besoin d’un autre attaquant dans l’axe. À droite, j’ai trois joueurs de couloir : Conceicao, Zhegrova et Nico. À gauche, j’ai Alajbegovic, Yildiz et Boga. Kolo Muani ? Je dois l’encourager à jouer attaquant : il doit savoir se créer de l’espace pour attaquer la profondeur. Quand il reçoit le ballon dans l’axe, avec un adversaire dans le dos, il n’est pas à l’aise. J’ai aussi besoin de lui comme avant-centre, même s’il y a désormais Ekhator ».

Des options en abondance sur les côtés, mais un manque au poste d’avant-centre : la recherche de solutions passe aussi par le mercato. Avec de possibles arrivées (Sorloth ?) et de possibles départs, dont celui de Conceicao.

En outre, les difficultés de l’équipe de Spalletti à marquer, malgré les quatre buts inscrits contre Venise, rendent urgente une intervention du club lors du mercato de janvier. Et pour acheter, la Juventus devra aussi vendre, malgré l’augmentation de capital récemment approuvée par son conseil d’administration. La question se pose donc de savoir si Conceicao fait lui aussi partie des joueurs susceptibles de quitter Turin en janvier, aux côtés de Gatti, Cambiaso et Zhegrova, les trois principaux candidats à un départ.

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Fabrizio Romano analysait ainsi la situation de Conceicao il y a quelques jours sur sa chaîne YouTube : « Conceicao n’a jamais été vraiment proche de quitter la Juventus pendant l’été, d’abord parce que lui-même ne le voulait pas. Il se sent bien à la Juve, il a envie de rester à la Juventus et il est très heureux que la Juve ait autant misé sur lui il y a désormais un an et demi, en levant l’option d’achat et en payant une somme importante pour l’avoir dans son effectif. Conceicao se sent donc très bien à la Juventus », rapporte TuttoJuve.com.

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Romano poursuivait : « On a beaucoup parlé de la Premier League, mais toutes ces histoires n’avaient rien de concret ou de vrai, disons-le ainsi. Il y avait eu une possibilité du côté d’Al-Hilal, dans le sens où le club l’avait aussi envisagé parmi une liste de joueurs de couloir. Il y avait deux ou trois noms, puis il a recruté Martinelli et Summerville. Conceicao veut assurément continuer à la Juve et ne prévoit pas de transfert en janvier, pas plus que la Juventus. Aujourd’hui, toutes les informations qui nous parviennent sur Conceicao vont dans le sens d’un maintien et d’une poursuite de leur collaboration. Après, le mercato réserve aussi des surprises : si une offre énorme arrivait, il ne faudrait jamais dire jamais. Mais aujourd’hui, en novembre, Conceicao et la Juventus ne prévoient pas de se séparer. Au contraire, ils comptent vraiment poursuivre ensemble au moins jusqu’à la fin de la saison. »

Selon Romano, le scénario le plus probable est donc que Conceicao ne parte pas lors du mercato de janvier et reste à la Juventus jusqu’en juin. Ensuite, beaucoup de choses pourront changer pendant l’été, dans un sens comme dans l’autre. L’avenir du Portugais dépendra de nombreux facteurs : sa volonté, le montant des offres, l’identité de l’entraîneur de la Juventus (Spalletti ? Simone Inzaghi ? Conte ?), le système de jeu, la composition de l’attaque de la Juventus en 2027-28, tant par le nombre de joueurs que par leurs caractéristiques techniques, ainsi que les performances du numéro 7 d’ici à juin.

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Sur le plan financier, voyons combien la Juventus devrait encaisser pour éviter une moins-value. Rappelons d’abord les sommes dépensées par la Vieille Dame pour recruter Conceicao. Le joueur né en 2002 est arrivé à la Continassa en provenance de Porto à l’été 2024 dans le cadre d’un prêt payant de 7 millions d’euros, assorti de 3 millions de bonus. Un an plus tard, en juillet 2025, la Juventus l’a recruté définitivement : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le Porto FC pour l’acquisition définitive des droits aux prestations sportives du joueur Francisco Fernandes da Conceição, moyennant un montant de 30,4 millions d’euros, payable sur quatre exercices, auquel s’ajoutent des frais annexes de 1,6 million d’euros. La Juventus a signé avec le joueur un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030 ».

Au vu de ces chiffres, pour réaliser une plus-value en juillet 2027, la Juventus devrait vendre Conceicao pour au moins 18 millions d’euros. En janvier 2027, il faudrait au moins 21 millions d’euros pour convaincre ses dirigeants. Ces montants ne sont pas hors de portée et paraissent même plutôt modestes au regard des moyens des clubs de Premier League et de Liga susceptibles de vouloir recruter l’ailier portugais. Il en va de même pour les clubs arabes. En résumé, il est peu probable que Conceicao parte dès janvier, tandis qu’un départ de Turin en janvier est plausible. Tout dépendra des offres reçues, sachant que, si une offre adéquate arrive, tous les joueurs de la Juventus peuvent être transférés. Personne n’est intransférable par principe à la Juve : l’administrateur délégué Giovanni Carnevali l’a clairement indiqué dès sa prise de fonctions.