Conceição entre dans la polémique entre Ronaldo et Jesus : cela ne semble pas juste !

Sergio Conceição, le Portugais ancien entraîneur d'Al Ittihad Jeddah, a réagi à la polémique entre son compatriote Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, sélectionneur de l'équipe nationale portugaise, soulignant qu'il était difficile de prendre parti dans ce différend, compte tenu de la place considérable qu'occupent les deux hommes dans le football portugais.

Conceição, toujours sans club depuis son départ d'Al Ittihad, a évoqué cette crise lors de son passage dans le podcast « La Tripletta » du quotidien italien « Gazzetta dello Sport », insistant sur le fait que Ronaldo est une légende du ballon rond, tandis que Jesus jouit du respect et d'une solide expérience sur le banc.

L'entraîneur portugais, âgé de 51 ans, a déclaré : « C'est un sujet sensible dans mon pays. Cristiano est une légende, l'un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire. En face, Jesus est le sélectionneur national, un entraîneur respecté et doté d'une large expérience. Franchement, il ne me semble pas juste de prendre parti pour l'un au détriment de l'autre. »

Conceição choisit Figo plutôt que Ronaldo

Toujours à propos du football portugais, Conceição s'est livré à une comparaison amusante sur le meilleur ailier entre lui et son fils Francisco Conceição, footballeur, répondant en riant : « Sergio ! », avant de se reprendre en affirmant que son compatriote Luis Figo reste le meilleur.

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Interrogé sur le fait de savoir si Figo surpassait également Cristiano Ronaldo, Conceição a reconnu la difficulté du choix, mais a penché pour l'ancienne star du Portugal du point de vue du poste d'ailier.

Il a déclaré : « Oh, c'est une question difficile. Mais comme ailier, je choisirais peut-être Figo, c'est vraiment un joueur exceptionnel. »

Conceição n'écarte pas un retour en Italie

Au sujet de son avenir sur un banc, Conceição n'a pas exclu un retour en Serie A, après avoir dirigé le Milan AC lors de la saison 2024-2025, affirmant son envie de vivre une nouvelle expérience en Italie.

Il a déclaré : « Pourquoi pas ? J'aimerais beaucoup. Dans le passé, en plus du Milan, il y avait d'autres options. »