Les sélections argentine et égyptienne s’apprêtent à croiser le fer en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Les sélectionneurs, Lionel Scaloni pour l’Argentine et Hossam Hassan pour l’Égypte, ont officialisé leurs compositions. Le premier opérera trois modifications par rapport au dernier match, tandis que le second alignera un schéma offensif mené par Mohamed Salah.

Selon la chaîne argentine « TYC Sports », Scaloni a confirmé lors de la conférence de presse d’avant-match la composition de son onze de départ, validant ainsi les informations déjà diffusées par la presse.

« J’ai ma composition, mais je ne l’ai pas encore communiquée aux joueurs, donc je ne vous l’ai pas non plus communiquée. Mais vous savez plus ou moins ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Le premier concerne le retour de Nicolás Tagliafico dans le onze au détriment de Facundo Medina, lequel avait tenu le poste pendant la convalescence du Lyonnais avant de souffrir de crampes lors du dernier match.

En attaque, Julián Álvarez suppléera Lautaro Martínez, aligné d’entrée lors des quatre premières sorties mais en retrait lors des seizièmes de finale. De retour de blessure à la cheville gauche, l’attaquant de Cordoue retrouvera le onze de départ.

Enfin, au milieu de terrain, Leandro Paredes, auteur d’une entrée convaincante face au Cap-Vert, prendra la place de Thiago Almada afin de renforcer la cohésion du secteur.

Le joueur de Boca Juniors glissera ainsi au milieu de terrain, poste occupé jusqu’ici par Alexis Mac Allister, lequel pourra désormais évoluer aux côtés d’Enzo Fernández dans un dispositif plus équilibré.

La composition probable de l’équipe nationale argentine sera la suivante :

Emiliano Martínez

Défense : Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Tagliafico

Milieu de terrain : Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes

Attaque : Lionel Messi, Julián Álvarez

Selon la presse égyptienne, le sélectionneur Hossam Hassan optera pour un schéma offensif, misant sur la vitesse et les qualités individuelles pour bousculer l’Argentine.

Le technicien égyptien devrait aligner Haitham Hassan dès le coup d’envoi, en récompense de sa prestation convaincante contre l’Australie en seizièmes de finale ; il prendra ainsi la place d’Omar Marmoush, en deçà des attentes depuis le début de la compétition.

Mohamed Elneny retrouvera son poste après avoir purgué sa suspension contre l’Australie, tandis que Rami Rabia prendra place sur le banc et que Hamdi Fathi sera associé à Yasser Ibrahim en défense.

La composition probable de l’équipe égyptienne sera la suivante :

Gardien : Mostafa Shobeir

Défense : Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi, Mohamed Hany, Karim Hafez

Milieu : Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Imam Ashour

Attaque : Zizo, Haytham Hassan et Mohamed Salah