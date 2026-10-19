Composition probable du PSV : qui remplacera Ruben van Bommel à Porto ?

Le PSV veut prendre sa revanche après son humiliant revers 2-1 face à l’ADO Den Haag samedi. Mardi, le club d’Eindhoven pourra redresser la barre sur la pelouse du FC Porto, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Qui Peter Bosz choisira-t-il pour remplacer Ruben van Bommel, blessé ? Le match au Portugal débutera à 21 h 00 et sera diffusé en direct sur Ziggo Sport 1 et Ziggo Sport Totaal.

Pas de souci pour Bosz en défense. Matej Kovár gardera les buts à Porto. Sergiño Dest débutera à droite et Filip Kostic à gauche, aux postes de latéraux du PSV. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront la charnière centrale du club d’Eindhoven au Portugal.

Kodai Sano et Mauro Júnior devront une nouvelle fois assurer l’équilibre au milieu de terrain du PSV. Guus Til, suffisamment en forme pour débuter, sera chargé de faire le lien avec l’attaque des visiteurs.

Van Bommel n’est pas suffisamment en forme pour le déplacement à Porto, a-t-on appris lundi. Ivan Perisic, remplaçant contre l’ADO, jouera donc sur l’aile gauche. Esmir Bajraktarevic débutera à droite et Sven Mijnans occupera de nouveau la pointe de l’attaque dans le 4-2-3-1 de Bosz.

Le PSV s’est donc ridiculisé en s’inclinant 2-1 contre l’ADO, mal classé. Le FC Porto, lui, n’a pas joué le week-end dernier. L’équipe de Francesco Farioli a commencé son parcours en Ligue des champions par une défaite 0-2 contre Manchester City, puis une autre, 3-2, sur la pelouse du Real Betis.

Composition probable du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Mauro Júnior, Til ; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.