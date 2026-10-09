Composition probable du PSV : Peter Bosz opte pour un attaquant de circonstance

Le PSV reprend l’Eredivisie Vriendenloterij ce vendredi avec une réception de sc Heerenveen. Peter Bosz modifie son équipe à plusieurs postes, contraint et forcé, comme le prévoit Voetbalzone. Le duel à Eindhoven débute à 20 heures et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Matej Kovar gardera les buts au Philips Stadion. Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Filip Kostic, de droite à gauche, composeront la défense du PSV. Sergiño Dest a joué cette semaine avec les États-Unis et commencera sur le banc, tout comme Lutsharel Geertruida.

Paul Wanner sera absent pendant quelque temps en raison d’une blessure, comme Bosz l’a laissé entendre cette semaine. Kodai Sano, Noah Fernandez et Guus Til formeront donc le milieu de terrain lors de ce match à domicile face aux Frisons.

En attaque, Bosz ne peut toujours pas compter sur Ricardo Pepi et Sam Lammers. Sven Mijnans, auteur récemment d’un triplé contre le Sparta Rotterdam, est donc repositionné en pointe. Ivan Perisic débutera à droite, tandis que Ruben van Bommel évoluera sur le flanc gauche.

Le PSV doit s’imposer pour rester dans le sillage du leader, l’AZ. Par ailleurs, trois points donneraient un boost avant la reprise de la Ligue des champions, avec le RB Leipzig comme adversaire mardi.

Prochains matchs PSV Eredivisie 14:00 HEE

Composition probable du PSV : Kovar ; Mauro, Flamingo, Gasiorowski, Kostic ; Sano, Til, Fernandez ; Perisic, Mijnans, Van Bommel.