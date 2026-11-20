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Le PSV reprend la Vriendenloterij Eredivisie samedi avec un déplacement chez le NEC. Sergiño Dest sera-t-il remis à temps pour le choc à Nimègue ? Le match à De Goffert débutera à 16 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Peter Bosz devra de toute façon se passer de quatre joueurs blessés de longue date samedi après-midi : Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa et Alassane Pléa.

Paul Wanner pourrait en revanche être de retour. Le milieu de terrain autrichien s'est entraîné avec le groupe toute la semaine.

Matej Kovar gardera le but du PSV. Peter Bosz ne prendra aucun risque avec Dest en vue du match de mardi contre le Real Madrid en Ligue des champions. Kiliann Sildillia débutera donc au poste de latéral droit.

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Pas d'autre surprise dans la défense du PSV. Lutsharel Geertrudia et Armando Obispo formeront la charnière centrale, tandis que Filip Kostic débutera sur le flanc gauche.

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Prochains matchs NEC Eredivisie 10:30 PSV

Le milieu de terrain du club d'Eindhoven présentera lui aussi des visages familiers. Mauro Júnior et Kodai Sano seront chargés d'assurer l'équilibre. Guus Til évoluera plus haut dans cette ligne.

Devant, Ivan Perisic devra alimenter l'avant-centre Sven Mijnans depuis le côté droit. Ruben van Bommel évoluera sur le flanc gauche à De Goffert.

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Le PSV a abordé la trêve internationale après une victoire 5-2 contre le SC Cambuur. L'équipe de Bosz est ainsi en tête de l'Eredivisie, même si Feyenoord et l'Ajax la talonnent.

Le NEC a pris trois points sur le terrain du FC Utrecht : 2-3. L'équipe de Dick Schreuder, qui avait tant impressionné la saison dernière, occupe ainsi le milieu du classement de l'Eredivisie.

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Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro, Sano, Til ; Perisic, Mijnans, Van Bommel.