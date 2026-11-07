Composition probable du PSV : Pepi est-il prêt à être titulaire ?

Le PSV veut prendre sa revanche dimanche face au SC Cambuur après sa défaite 1-2 contre le Club Bruges en Ligue des champions. Peter Bosz ne modifiera pas son onze de départ à Leeuwarden, selon les prévisions de Voetbalzone. Le match, disputé en Frise, débutera à 16 h 45 et sera à suivre en direct sur ESPN 2.

Matej Kovar gardera le but face à Cambuur. Pas de surprise en défense : Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Filip Kostic seront titulaires, de droite à gauche. Ce dernier a particulièrement souffert mercredi face à Carlos Forbs, mais aura une nouvelle chance.

Bosz mise sur ses hommes de confiance au milieu de terrain. Kodai Sano, buteur contre Bruges, Guus Til et Mauro Júnior seront au coup d’envoi au Kooi Stadion de Leeuwarden.

Ivan Perisic a subi une plaie à la tête contre Bruges et portait un bandage autour de la tête, mais il est suffisamment remis pour débuter. Sven Mijnans et Ruben van Bommel compléteront l’attaque de l’équipe d’Eindhoven dans l’extrême nord du pays.

Le PSV doit gagner pour rester dans le sillage de Feyenoord et de l’Ajax. Le Cambuur de Johan Plat est sur une bonne série et occupe pour l’instant une place en milieu de tableau de la Vriendenloterij Eredivisie.

Prochains matchs CAM Eredivisie 10:45 PSV

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Sano, Til, Mauro ; Perisic, Mijnans, Van Bommel.