Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le PSV reçoit Go Ahead Eagles samedi soir au Philips Stadion. Après la lourde défaite 5-1 face au Real Madrid en Ligue des champions, l'entraîneur Peter Bosz semble prêt à modifier son onze de départ à trois postes. Ricardo Pepi, notamment, devrait être titularisé.

Le PSV a vécu une soirée particulièrement frustrante à Madrid, où le club d'Eindhoven menait encore à la pause. La seconde période a toutefois tourné au désastre pour l'équipe de Bosz, qui a malgré tout puisé de la confiance dans sa prestation dans la capitale espagnole.

« Nous avons bien fait beaucoup de choses dans de nombreuses situations », a déclaré Bosz vendredi après-midi en conférence de presse. « Cela nous donne confiance dans notre capacité à rivaliser à ce niveau, même à l'extérieur. Mais nous devons être capables de le faire pendant 90 minutes. »

Dans les buts, aucune raison de changer face à Go Ahead Eagles : Matej Kovar sera titulaire. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront de nouveau la charnière centrale, tandis que Sergiño Dest occupera le poste d'arrière droit.

Publicité Publicité

À gauche de la défense, Bosz semble en revanche prêt à intervenir. Filip Kostic a paru vulnérable face au Real Madrid, notamment lors des transitions, et devrait céder sa place à Yarek Gasiorowski, qui sera immédiatement mis à rude épreuve. Le défenseur aura face à lui la star de Go Ahead, Søren Tengstedt, auteur de neuf buts et de deux passes décisives en treize matches d'Eredivisie cette saison.

Related Topics

Prochains matchs PSV Eredivisie 12:45 GAE Regarder

Au milieu de terrain, Bosz est toujours privé du capitaine Mauro Júnior. Titularisé face au Real Madrid, l'Autrichien Paul Wanner semble devoir retrouver le banc contre Go Ahead Eagles.

Sven Mijnans devrait reculer d'un cran et former le milieu de terrain du PSV avec Kodai Sano et Guus Til. Ce dernier évoluera dans le rôle le plus avancé.

Publicité

Le changement de poste de Mijnans aura aussi des conséquences sur l'attaque du PSV. Ricardo Pepi semble en passe de débuter pour la première fois depuis son retour de blessure, tandis que Ruben van Bommel devrait conserver sa place de titulaire sur l'aile gauche.

À droite, Esmir Bajraktarevic devrait être préféré à Ivan Perisic, resté aux vestiaires à la mi-temps à Madrid en raison d'une blessure. « Il a passé un examen et, heureusement, il s'avère que ce n'est rien de grave. Nous en sommes heureux. Mais reste à voir si cela suffira pour demain », a indiqué Bosz.

Publicité

Une victoire contre Go Ahead Eagles pourrait en outre permettre au PSV de réaliser une bonne opération en vue du Klassieker de dimanche. Bosz ne veut toutefois pas en entendre parler. « Nous devons être performants et gagner. Ce n'est qu'ensuite que cela aura un sens de regarder nos concurrents, et ce sera alors un plaisir de le faire. »

Composition probable du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Obispo, Gasiorowski ; Sano, Mijnans, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.