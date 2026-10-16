Le PSV affronte samedi ADO La Haye, mal classé. En vue du choc contre le FC Porto en Ligue des champions, Peter Bosz ne devrait procéder qu'à quelques changements dans son équipe, prévoit Voetbalzone. Le match à La Haye débutera à 16 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Bosz a été satisfait de la prestation de Matej Kovar contre le RB Leipzig et le gardien sera donc également titulaire face à ADO. Sergiño Dest, à droite, et Filip Kostic, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo seront laissés au repos, ce qui permettra à Ryan Flamingo et Yarek Gasiorowski de débuter dans l'axe de la défense.

Mauro Júnior sera de nouveau titulaire au poste de milieu défensif. Noah Fernandez remplacera Kodai Sano, lui aussi ménagé par Bosz avant le déplacement chez le FC Porto. Guus Til complétera le milieu de terrain du PSV à La Haye.

Dennis Man aura une nouvelle chance sur le côté droit de l'attaque, tandis qu'Ivan Perisic passera à gauche. Ruben van Bommel débutera en effet sur le banc du PSV. Sven Mijnans sera une nouvelle fois le point d'appui en attaque du prétendant au titre.

Le PSV cherchera ainsi à se racheter après sa défaite 1-0 contre le RB Leipzig. ADO a pris un point sur le terrain de Telstar (2-2), lors d'un match que l'équipe de La Haye a disputé longtemps à dix après l'expulsion de Milan Hokke.

Prochains matchs HAA Eredivisie 10:30 PSV

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic ; Mauro Júnior, Fernandez, Til ; Man, Mijnans, Perisic.