Le PSV affronte samedi ADO Den Haag, un club de bas de tableau. En vue du choc contre le FC Porto en Ligue des champions, Peter Bosz devrait procéder à quelques changements dans son équipe, selon Voetbalzone. Le match débutera à 16 h 30 à La Haye et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Bosz a été satisfait de Matej Kovar face au RB Leipzig, et le gardien sera donc également titulaire contre ADO. Sergiño Dest occupera le poste de latéral droit et Filip Kostic celui de latéral gauche. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo seront laissés au repos, ce qui permettra à Ryan Flamingo et Yarek Gasiorowski de débuter en défense centrale.

Mauro Júnior sera de nouveau titulaire au poste de milieu défensif. Noah Fernandez remplacera Kodai Sano, lui aussi ménagé par Bosz avant le déplacement chez le FC Porto. Guus Til complétera le milieu du PSV à La Haye.

Dennis Man aura une nouvelle chance sur le côté droit de l’attaque, tandis qu’Ivan Perisic passera à gauche. Ruben van Bommel débutera en effet sur le banc du PSV. Sven Mijnans sera une nouvelle fois le point d’appui offensif du prétendant au titre.

Le PSV cherchera donc à prendre sa revanche après sa défaite 1-0 contre le RB Leipzig. ADO a pris un point sur le terrain de Telstar (2-2), lors d’un match que l’équipe de La Haye a disputé longtemps à dix après l’expulsion de Milan Hokke.

Prochains matchs HAA Eredivisie 10:30 PSV

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic ; Mauro Júnior, Fernandez, Til ; Man, Mijnans, Perisic.