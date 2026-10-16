Composition probable du PSV : Bosz laisse les grands noms au repos face à l’ADO La Haye

Le PSV affronte samedi ADO La Haye, mal classé. En vue du choc contre le FC Porto en Ligue des champions, Peter Bosz devrait modifier son équipe à quelques postes, selon Voetbalzone. Le match, disputé à La Haye, débutera à 16 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Bosz a été satisfait de Matej Kovar face au RB Leipzig et le gardien sera donc également titulaire contre ADO. Sergiño Dest, à droite, et Filip Kostic, à gauche, occuperont les postes de latéraux. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo seront laissés au repos, ce qui permettra à Ryan Flamingo et Yarek Gasiorowski de débuter dans l’axe de la défense.

Mauro Júnior sera de nouveau aligné devant la défense. Noah Fernandez remplacera Kodai Sano, auquel Bosz accordera également du repos avant le déplacement chez le FC Porto. Guus Til complétera le milieu de terrain du PSV à La Haye.

Dennis Man aura une nouvelle occasion de s’illustrer sur l’aile droite, tandis qu’Ivan Perisic passera à gauche. Ruben van Bommel débutera en effet sur le banc du PSV. Sven Mijnans servira une fois encore de point d’appui en attaque pour le prétendant au titre.

Le PSV cherchera donc à prendre sa revanche après sa défaite 1-0 contre le RB Leipzig. ADO a pris un point sur le terrain de Telstar (2-2), dans un match que l’équipe de La Haye a disputé longtemps à dix après l’expulsion de Milan Hokke.

Prochains matchs HAA Eredivisie 10:30 PSV

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic ; Mauro Júnior, Fernandez, Til ; Man, Mijnans, Perisic.