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Rian Rosendaal
Traduit par

Composition probable du Feyenoord : Van Bronckhorst procède à un seul changement

Heerenveen vs Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Feyenoord reprend la Vriendenloterij Eredivisie dimanche avec un déplacement chez le SC Heerenveen, et Voetbalzone s’attend à voir Giovanni van Bronckhorst miser sur ses joueurs habituels. La rencontre en Frise débutera à 12 h 15 et sera diffusée en direct sur ESPN 2. 

Tjark Ernst gardera les buts au stade Abe Lenstra. Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol et Javi López composeront la défense des visiteurs de Rotterdam, de droite à gauche. De nouveau pleinement rétabli, Watanabe prendra donc la place de Thijs Kraaijeveld, qui a joué mardi contre l’Inter. Jerry St. Juste sera absent en raison d’une blessure.

Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivai Zechiël composeront le milieu de terrain de Feyenoord dans le grand nord du pays. Targhalline était un peu malade et s’est entraîné individuellement, mais il est suffisamment remis pour débuter.

Pas de surprise en attaque pour Feyenoord. Anis Hadj Moussa débutera à droite, Nacho Ferri sera le point d’appui dans l’axe et le capitaine Luciano Valente évoluera à gauche.

Reiss Nelson et Shaqueel van Persie sont suffisamment en forme pour entrer en jeu, a indiqué Van Bronckhorst vendredi lors d’un point presse. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen et Jakub Moder ne seront pas disponibles dimanche.

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08 nov. 2026

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Feyenoord a laissé filer des points contre Fortuna Sittard (1-1) et s’est donc incliné 0-3 face à l’Inter. Heerenveen a pris trois points contre NEC (1-0) et figure dans le haut du classement.

Composition probable : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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