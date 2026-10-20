Le Feyenoord retrouve la Ligue des champions mercredi face au Real Betis, lors de la phase de ligue. Giovanni van Bronckhorst devrait aligner une équipe solide en Espagne, selon les prévisions de Voetbalzone. Le coup d’envoi du match à Séville sera donné à 21 h et la rencontre sera diffusée en direct sur Ziggo Sport Select.

Samedi dernier, face à Telstar (victoire 3-4), Van Bronckhorst avait titularisé Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn et Gaoussou Diarra. Ces trois joueurs ne devraient pas débuter mercredi contre le Real Betis.

Tjark Ernst gardera les buts du Feyenoord, avec Givairo Read à droite et Mika Mármol à gauche de la défense. Jeremiah St. Juste fera son retour dans l’axe, aux côtés de Tsuyoshi Watanabe.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline remplacera Steijn, auteur d’un doublé contre Telstar. Charles Vanhoutte et Gjivai Zechiël compléteront l’entrejeu du Feyenoord en Espagne.

Anis Hadj Moussa occupera le poste d’ailier droit mercredi, tandis que Luciano Valente retrouvera le flanc gauche. Nacho Ferri sera l’avant-centre du dispositif à trois attaquants des visiteurs.

La semaine dernière, le Feyenoord s’est imposé de manière impressionnante face à Côme (3-2). Le Real Betis a battu le FC Porto (3-2), avant de s’incliner trois jours plus tard à domicile contre le FC Barcelone (2-5).

Composition probable du Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.