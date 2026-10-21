Composition probable du Feyenoord : Van Bronckhorst aligne une équipe solide face au Real Betis

Feyenoord retrouve la Ligue des champions mercredi face au Real Betis, dans le cadre de la phase de ligue. Giovanni van Bronckhorst alignera une équipe solide en Espagne, selon les prévisions de Voetbalzone. Le coup d’envoi de la rencontre à Séville sera donné à 21 h 00. Le match sera diffusé en direct sur Ziggo Sport Select.

Samedi dernier, lors de la victoire 3-4 contre Telstar, Van Bronckhorst avait titularisé Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn et Gaoussou Diarra. Ces trois joueurs ne devraient pas débuter mercredi face au Real Betis.

Tjark Ernst gardera le but de Feyenoord, avec Givairo Read à droite et Mika Mármol à gauche aux postes de latéraux. Jeremiah St. Juste fera son retour dans l’axe de la défense aux côtés de Tsuyoshi Watanabe.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline remplacera Steijn, auteur de deux buts contre Telstar. Charles Vanhoutte et Gjivai Zechiël compléteront l’entrejeu de Feyenoord en Espagne.

Anis Hadj Moussa occupera le poste d’ailier droit mercredi, tandis que Luciano Valente retrouvera le flanc gauche. Nacho Ferri jouera en pointe dans le système à trois attaquants des visiteurs.

La semaine dernière, Feyenoord s’est imposé de manière impressionnante 3-2 face à Como. Le Real Betis a battu le FC Porto 3-2 avant de s’incliner 2-5 à domicile contre le FC Barcelone trois jours plus tard.

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.