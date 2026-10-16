Composition probable du Feyenoord : que va faire Van Bronckhorst de Valente ?

Leader de la Vriendenloterij Eredivisie, Feyenoord reprend le championnat samedi face à Telstar. Son entraîneur, Giovanni van Bronckhorst, devrait procéder à quelques changements dans son équipe, selon Voetbalzone. Le match de Ligue des champions contre le Real Betis en milieu de semaine y est pour beaucoup. La rencontre à Velsen-Zuid débutera à 20 h 00 et sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Van Bronckhorst a évoqué vendredi, lors d’un point presse, l’état de forme de son effectif. Sorti mercredi contre Como, Luciano Valente sera disponible samedi. « Je ne m’y attendais pas. Il ressentait une gêne à l’ischio-jambier à la mi-temps. Cela lui était déjà arrivé une fois l’an dernier. Heureusement, il n’y avait pas de lésion : c’était surtout lié à la position de son corps. Nous avons réglé le problème », a expliqué l’entraîneur de Feyenoord.

Tjark Ernst conserve sa place dans le but de Feyenoord, avec Givairo Read au poste de latéral droit. Jeremiah St. Juste a ressenti de la fatigue contre Como et sera remplacé par Tsuyoshi Wattanabe face à Telstar. Mika Mármol et Javi López complètent la défense du club de Rotterdam.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline sera laissé au repos par son entraîneur et Sem Steijn débutera la rencontre. Gjivai Zechiël et Charles Vanhoutte conservent leur place de titulaire chez le leader de Rotterdam.

Brillant contre Como, Anis Hadj Moussa débutera sur l’aile droite. Nacho Ferri sera le point d’appui en attaque, tandis que Gaoussou Diarra, auteur d’une bonne entrée contre Como, remplacera Valente sur le côté gauche.

Prochains matchs TEL Eredivisie 14:00 FEY

Composition probable de Feyenoord : Ernst ; Read, Wattanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Zechiël, Steijn ; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.